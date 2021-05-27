Bakan Yanık İstanbul Sözleşmesi ve Kadına Şiddet Hakkında Açıklamalar Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi ve kadına yönelik şiddet ile mücadele konusunda önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin sözleşmeden çekilme kararı almasının kadına yönelik şiddetle mücadelenin ya da kadın hakları kazanımlarının çöpe gittiği anlamına gelmeyeceğini belirtti. Bu şekilde bir açıklama yapmanın büyük bir haksızlık olacağı da Bakan Yanık tarafından ifade edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu toplandı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, milletvekillerinin sorularını cevaplayarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Derya Yanık, kadına yönelik şiddetin araştırılması konusuna değindi. Sosyal ve bilimsel dönüşümün tam olarak tespit edilmesi adına bu tür araştırmaların 10 senelik periyotlar şeklinde yapıldığını ifade etti. Son olarak şiddet araştırmasının 2014 senesinde yapıldığını açıklayan Bakan Yanık, bakanlık olarak 2021 senesinde bir araştırma yapacakları bilgisini de paylaştı.

Yapılan açıklamalarda kadın barınma evleri hakkında da bilgiler paylaşıldı ve bu konuda yerel yönetimlerin teşvik edilmesi gerektiği, bakanlık olarak belediyelere yaptırım gibi bir yetkilerinin olmadığını ifade eden Bakan Derya Yanık, bir yerleşim yerinde kadın konukevine ihtiyaç duyulması halinde bunun çalışmasını yaparak konuyu ilgili belediyeye aktardıkları bilgisini paylaştım.

Yapan açıklamalarda belediyelere her türlü rehberlik ve danışmanlık hizmetinin verildiğini ve bundan sonra daha bu hizmetlerin verilmeye devam edeceğine vurgu yapıldı. Kadın konuk evlerinden gelen taleplerin de aralıksız olarak değerlendirildiği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi hakkında almış olduğu karar hakkında eleştirilere de yanıtlar veren Bakan Derya Yanık, sözleşmenin uluslararası bir çerçeve olduğunu belirtti. Sözleşme hakkında Türkiye'nin vermiş olduğu kararın egemenlik hakları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği de ifade edildi. Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kadın hakları konusu ile ilgili önemli adımlar attığı vurgulandı.