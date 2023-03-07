Emekliye yeni ödeme: 30.000 TL ve 50.000 TL arasında nakit hesaplarda olacak

30.000 TL ve 50.000 TL arasında nakit kredi kullanacak olan tüm emeklilere yeni bir duyuru paylaşıldı. Ziraat Bankası başta olmak üzere emekli maaşını Vakıfbank ve diğer kamu Bankası olan Halkbank üzerinden alan tüm vatandaşlar düşük faiz oranları ile birlikte gelir belgesiz ödemeleri olabilecekleri kampanyalara hazırlandı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları emekli kampanyaları ile birlikte vatandaşlara diledikleri zaman kredi ödemeleri gerçekleştirerek belirli şartlara uygun olarak bu bankalardan kredi ödemesi almanıza olanak sağlamaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara banka müşterisi olması durumunda internet üzerinden ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlemler gerçekleştirirken müşteri hizmetleri ve banka şubeleri üzerinden de kredi başvurusu almaktadır. 30.000 TL ve 50.000 TL arasında Kredi kullanacak olan kişiler gelir belgesiz olarak yapacakları başvurularda bankaların düşük faiz oranları ile birlikte işlemlerini gerçekleştirebilecekleri 36 ay vadede ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecekler ve diledikleri zaman bu bankalardan kredi ödemesi alabileceklerdir.

₺30.000 ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların özellikle emekli maaşı banka müşterisi olmaması durumunda başka bir bankada ise banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte emekli maaşlarına bu bankaya taşıyarak Kredi başvurularında bulunabilirler. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış olduğu tüm kampanyalarda özellikle de kredi ihtiyacı olan tüm vatandaşların uygun faizlerle ödemelerini gerçekleştirirken daha yüksek limitlerde de sizlere Kredi ödemeleri verebilir ve bu şekilde de ihtiyaç kredisi kullanılabilmenize olanak sağlamaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz nakit ihtiyacınızın olması durumunda işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve 36 ay vadeli Kredi alabileceğiniz bankaların başında gelmektedir. Bu bankalar üzerinden güncel kredi faizlerini öğrenmek istiyorsanız kredi başvurusu yapmadan önce bankaların resmi internet sitelerine girerek kampanya detayları hakkında bilgiler alabilirsiniz.