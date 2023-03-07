Hatay'da Enkazdan Kurtarılan Lise Öğrencisi, İzlediği Film Sayesinde Hayatta Kaldığını Anlattı!

Depremin 63. saatinde Hatay'da bulunan 5 katlı apartmanın enkazından kurtarılan Gürkan Öztürk isimli lise öğrencisi, açıklamaları ile gündemde yer aldı. Daha önce büyük çaplı bir depremi konu edinen San Andreas Fayı isimli filmi izlediğini ifade eden Öztürk filmde gördüğü şeyler üzerine zor durumda kalsa neler yapabileceğini düşündüğünü söyledi. Öyle bir durumda üzerinde bir binanın bulunacağını ve bu kadar fazla yük varken koltuk, baza, yorgan ve kitap gibi eşyaların ezilmeyeceğini düşündüğünü anlattı. Deprem olursa bu tarz bir şeyin yanına yatıp saklanabileceğini düşündüğünü açıklayan Gürkan Öztürk anlattıklarıyla dikkat çekti.

Lise öğrencisi daha önce de enkazdan kurtarılması ardından gündemde yer almış ve ders kitaplarının enkazda kalmasına üzüldüğünü söylemişti. Tıp fakültesinde okumayı hedefleyen lise öğrencisi ders çalışmak için gittiği dedesinin evinde depreme yakalanmıştı. 19 yaşındaki Öztürk 63. saatin sonunda enkazdan çıkarıldı ve hastanede yapılan tetkikler sonrasında ailesi ile beraber bir süre boyunca kaldığı amcasının evinden Ceyhan Öğrenci Yurdu’na götürüldü.

Öztürk ambulans acil servis ekipleri ile sohbet etti ve ders kitaplarının enkaz altında kalması sebebiyle üzüldüğünü söyleyerek dikkat çekti. Tedavi sürecinin tamamlanması sonrasında tekrardan derslerine çalışmaya başlayan Öztürk depremden önce hedeflemiş olduğu tıp fakültesini kazanmayı talep ediyor. Bunun yanı sıra enkaz altında kalması ardından sakinliğini koruduğunu söyleyen Öztürk zor durumda da soğukkanlılığını sürdürmenin başarıyı getirdiğine inandığını ifade etti.

Gürkan Öztürk isimli lise öğrencisi karakter olarak zor bir durumda kaldığı zaman kendini kaybetmenin ya da ağlamanın işe yaradığını düşünmediğini açıkladı. Soğukkanlı olan insanların zor zamanlarda daha başarılı olduğunu düşündüğünü ifade eden Gürkan Öztürk insanın böyle bir durumda kendine odaklanmasının gerekli olduğunu açıkladı. Depremde uyanması ile beraber yanında bulunan sehpaya tekme attığını ve koltuğu üstüne çekerek çekyatın kenarına uzandığını ifade etti.