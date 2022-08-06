Emekliye verilecek olan limitler yükseldi! Emekli maaşı alanlar maaşın 10 katı kadar faizsiz kredi alacak

Emekli maaş alanlar için maaşlarının 10 katına kadar faizsiz ihtiyaç kredisi verilecek olan bankaların listesi yayınlandı. Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi olarak verilecek olan kredilerde şartlara uygun olan vatandaşlar hemen işlem yaparak, faizsiz kredi kullanabilecek. Emekliye faizsiz kredi veren bankalar katılım bankaları olarak bilinmektedir. Katılım Bankaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan emeklere hem bankacılık işlemleri, hem de kredi işlemleri faizsiz olarak verilmektedir. Almış olduğunuz, bankalardan kredi imkanından faydalanacak olan kişiler, maaşlarına göre, maaşlarının 10 katına kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilmektedirler. Sizlerde emekli maaşı alıyorsanız, katılım bankaları üzerinden faizsiz ihtiyaç kredileri, kampanyalarına katarak uygun kar payı oranlarıyla birlikte kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden faizsiz, Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ziraat Katılım Bankası ile birlikte Vakıf Katılım Bankası yapmış olduğu bankacılık işlemlerinde, faizsiz olarak İslami şartlara uygun bankacılık hizmeti vermektedir. Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, kamu destekli katılım bankaları olduğu için başvurularını yapacak olan emeklilerin emekli maaşlarını bu banka üzerinden almalarını istemektedir.

Emekli maaşınızı bankalara taşıyarak maaşınızın 10 katına kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek düşük kar payı oranlarıyla birlikte 50000 TL'ye kadar nakit kullanabileceksiniz. Emekli maaşınızı bu bankaları taşımanız durumunda, sizleri ayrıca promosyon olarak da 750 TL'ye kadar ödemeler verilmektedir. Başvurular sadece banka şubeleri üzerinden yapılmaktadır. Size en yakın Ziraat Katılım Bankası ile birlikte Vakıf Katılım Bankası şubelerine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve bu bankadan diğer kredi kampanyalarına da katılarak, faizsiz bankacılığın keyfini çıkartabilirsiniz.