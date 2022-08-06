PTT yapacak! PTT Gişelere gelenlere 30000 TL ödeyecek! Kimlik yeterli..

Ptt üzerinden yapılan yeni kampanyada 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası duyurusu yapıldı. Ptt, İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerde 30000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanmaları ile birlikte nakit kredi verileceği duyuruldu.

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, kredi başvurularını, Aktif Bank'ın başlatmış olduğu kampanya ile birlikte hızlı bir şekilde alabilecek ve PTT gişelerine giderek kimlikleriyle birlikte 30000 tl alabilecektir.

Bireysel müşterilerin, başvurularını gerçekleştirerek, kredi alabilecekleri bu nakit kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin acil kredi imkanından faydalanabilmeleri için sadece kimlikleriyle birlikte başvuru yapmaları yeterli olacak.

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak alacakları bu kredilerde şartlara uygun olması durumunda hesaplarına hızlı bir şekilde ödeme yapabilmektedir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişilere PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazmaları durumunda 30, 50 numarasına göndermeleri ile birlikte PTT şubelerine gitmeden cep telefonları üzerinden mesaj ile kredi başvurusunda bulunmalarına olanak sağlayacaktır.

Ptt şubelerine giderek, kimlikle birlikte kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve özellikle emekliyseniz emekli maaşınızı bu banka üzerinde almanız durumunda sizlere yüksek limitli krediler verilmektedir. Emekli maaş hesapları üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak yeni bir kredi kampanyası yapılmaktadır. PTT, emekli kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler haricinde bireysel olarak tüketici kredisi kullanmak isteyen vatandaşlarda bu bankadan istedikleri zaman işlem yaparak, kredi alabilmektedirler.