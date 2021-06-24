Emekliye Temmuz'da Yapılacak Zam Haberinde Şok Karar! Zam Olmayacak

Emekli olanlar için yeni haberler gelmeye devam ediyor. Özellikle Temmuz ayında yapılacak olan Zam haberi merak ediliyor. Ne kadar zam yapılacak? Bu sene Temmuz'da zam yapılacak mı? Son dakika bilgileri ile birlikte sizlere detayları verelim...

Emekliye yapılacak zam 3-5 Temmuz tarihleri arasında yayınlanacak Haziran enflasyonu ile belli olacak. Emekli olan kişiler ayrıca 1.100 TL Ramazan bayramı öncesinde aldıkları emekli ikramiyelerinde de zam bekliyorlar. 1.100 TL kurban bayramı emekli ikramiyesi bir hafta önce 1.500 TL olacak gibi haberler olmuştu. Bununla ilgili açıklama yapan devlet yetkilileri, böyle bir şey olmadığını ve Zam yapılmayacağını duyurdu.

Emekli olan kişilerin bu durumda bekledikleri zam haberi sadece, Temmuz ayı, maaş zamları olacaktır.

2021 Emekli Maaşı Zamları Ne Kadar?

Belirtilen zam oranı son 5 aylık hesaplandığı zaman 4.000 TL maaş alan bir emeklinin 255 TL maaş zammı aldığını görüyoruz. Bu oranlara Haziran ayı enflasyon oranları da eklenecek. Yapılan tahminler ile birlikte, bu zam oranlarının pek fazla artış yaşayacağı görülmüyor.

Merkez bankası tarafından yapılan ankette, emeklilerin de bu durumdan pek hoş olmadığı görülmektedir. Emekli olan kişiler, seyyenan zam ve temmuz zammı ile birlikte, en az 500 TL'ye kadar bir zam istiyorlar.

%6.39 Zamlı Emekli Maaşı

Belirtilen 5 aylık enflasyon oranları ile birlikte,

1.500 TL emekli maaşı alan birisi, %6.39 zam eklendiğinde, 1.595 TL emekli maaşı alacak. 95 TL temmuz zammı gelecek.

3.000 TL emekli maaşı alan birisi, 3.191 TL zamlı maaş alacak.

3.250 TL emekli maaşı alan birisi, 3.457 TL zamlı maaş alacak.

3.500 TL emekli maaşı alan birisi, 3.723 TL zamlı maaş alacak.

3.750 TL emekli maaşı alan birisi, 3.989 TL zamlı maaş alacak.

4.000 TL emekli maaşı alanlar ise, son yapılacak zam tahminleri ile birlikte, 255 TL eklenerek, 4.255 TL emekli zammı alacaklardır.

Yapılan araştırmalar ile birlikte, SGK ve Bağ-Kur emeklisi olan kişilerin, Temmuz ayı zam oranları bu şekilde olacak. Emeklinin beklediği temmuz zammı olmayacak. Ayrıca emekli olan kişilerin Kurban Bayramı öncesinde alacakları 1.100 TL'de zamsız olarak yatacak.

1.100 TL Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz tarihinde başlıyor. Bayram tatili ise 9 gün olacak. 9 günlük bayram tatili öncesinde kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak merak edilmektedir. 13 ile 15 Temmuz arasında banka hesaplarınıza yatması planlanıyor. Ay başında, yatacak tam tarih belli olacak. Ayrıca emekli maaşları günü bayrama gelen kişilere de bayramdan önce emekli maaşları yatırılacağı duyuruldu. 1.100 TL için herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yok. SGK tarafından ödenecek bu ödemeler, banka emekli maaşı hesabınıza yatacaktır. Eğer hesabınızda para yoksa, bankanız ile iletişime geçerek, bayram ikramiyesini öğrenebilirsiniz.