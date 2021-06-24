Yunanistan ve İspanya Koronavirüse Karşı Tedbirleri Yumuşattı

İspanya ise da maske kullanma zorunluluğu 26 Haziran tarihinden itibaren açık alanlarda kaldırılacak.

Koronavirüse karşı aşılanma oranları arttıkça ülkelerde tedbirleri yavaş yavaş gevşetiyor.

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, düzenlemiş olduğu basın toplantısında bazı açıklamalara yer verdi. Hardalias, 28 Haziran tarihinden itibaren, kafe, restoran ve spor salonları gibi kapalı alanlarda iki doz aşı olan çalışanlar için test zorunluluğu olmayacağını, açık havada düzenlenecek olan açık hava konserleri ve açık havada düzenlenecek olan düğünler gibi etkinliklere 300 kişinin katılabileceğini, düzenli plajlarda ise 1000 metrekarelik bir alanda 120 kişi kapasitesi ile aynı anda durum olabileceği söylendi.

Kapalı Alanlarda Maske Zorunluluğu

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, kapalı alanlarda ise, maske kullanımına dair herhangi bir istisna olmadığını kaydetti.

Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık olarak 7 ay kapalı olan restoran ve kafeler, 3 Mayıs tarihi itibariyle dış mekanlarda koronavirüs kurallarına uygun olarak hizmet vermeye başlamıştı. Yunanistan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan güncel verilere göre, geçen yılın Kasım ayından bu yana dek açıklanan verilere göre karantinanın uygulandığı ülkede, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 520 artarak 419 bin 455'e ulaştı. Ölü sayısı ise 14 artışla 12 bin 595'e yükseldi.

İspanya Cumartesi Günün Bekliyor

Bölgesel Yönetimler Sağlık Konseyinin yapmış olduğu toplantının ardından basında yer alan bilgiye göre salgının başladığı süreçten bu yana uygulanan maske kullanma zorunluluğu, 26 Haziran tarihinden itibaren 1,5 metrelik sosyal mesafenin kontör altında olduğu alanlarda maske zorunluluğu kaldırılacak. Maske takma zorunluluğu, kapalı alanlarda, toplu taşıma araçlarında, açık alan bile olsa kalabalık yerlerde, konserlerde, yaşlı bakım evlerinde, aşılama sürecinin yüzde 80'in altında olduğu temel ihtiyaçların karşılandığı çalışma alanlarında istisnasız bir şirket ile devam edecek. Diğer yandan her türlü halde maskelerini yanlarında taşıması zorunlu olacak.

