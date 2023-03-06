Emekliye Tek Tuşla 7.500 TL Yatırılacak! Başvuru için Online Link…

DenizBank emekli vatandaşlara özel promosyon kampanyasına duyurdu. Emekli maaşı hesabını bankaya taşıyana 7.500 TL nakit ödeme yapılacak. DenizBank'ın emeklilere sunduğu avantajlara bir yenisi daha eklendi. Anında ödemenin alınabileceği promosyon tutarı müjdelendi.

7.500 TL Promosyon Ödemesi Nasıl Alınır?

Herhangi bir bankada emekli maaşı bulunanlar cep telefonu aracılığı ile müşteri hizmetleri hattını arayarak DenizBank'a geçiş yapmak istediğini söylediğinde 15 dakikalık görüşme sonrasında maaş hesabı kısa sürede bankaya aktarılıyor. Ancak bunun için bağlı bulunan banka ile görüşme yapılarak tüm bağı kesmek gerekiyor. Ardından müşteri hizmetleri hattı aracılığı ile maaş hesabı taşındıktan hemen sonra son bir aşama kalıyor.

7.500 TL Promosyon Ödemesi Ne Zaman Yapılıyor?

DenizBank'a gelen müşterinin 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü vermesi gerekiyor. Taahhütname imzalandıktan sonra alınacak ilk emekli maaşının hemen ardından 3 iş günü içerisinde promosyon tutarı hesaba otomatik olarak yatırılıyor. Kişinin bunun için ek bir çaba harcamasına gerek kalmıyor.

7.500 TL Promosyon Ödemesi Online Link…

Bankaların belirli dönemlerde daha fazla müşteri kazanabilmek için yaptığı uygulamalar arasında yerini alıyor. Şubeye gitmeden internet bankacılığı üzerinden kolaylıkla maaş hesaba taşınabiliyor. Bu işlemler e-devlet sistemi üzerinden de sağlanabiliyor. Ancak bu konu ile ilgili daha önceden emekli maaş hesabı bulunmayanlar için de bir yol haritası bulunuyor.

EYT’li Ne Yapacak?

Özellikle EYT başvurusunda bulunacak emekli Denizbank şubesini tercih ettiğinde “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi” ya da “Emekli Başvuru Dilekçesi” evrakında geçen banka yerini Denizbank olarak seçmesi gerekiyor. Başvurusu bulunanlar e-devlet platformu üzerinden de maaş taşıma işlemini tamamlayabilir.