Borç Kapatma Kredisi Sonunda Meclisten Geçti! Tüm Borçlar Tarihe Karışacak!

Kredi ödemesinde zorluk çekenler, uzun süredir kredi ve kredi kartı borcu ile uğraşanlar için tüm borçları tek kalemde silecek yeni bir kampanya duyuruldu. Borç kapatma kredileri belirli bankalar tarafından bazen bankalar belirli aralıklarla kampanya olarak duyuruluyor. Bu durum gittikçe biriken farklı bankalarda dağ gibi çoğalan kredi borçlarını tek bir bankaya endeksleyebilmeyi kolaylaştırıyor. Başvurmak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş olması yeterli oluyor. Kişinin düzenli bir işinin olması, gelir belgesini ispatlayabilmesi de borç kapatma kredisini talep ederken daha rahat sahip olabilmeyi sağlıyor.

Borç Kapatma Kredisi Evrakları

Düzenli işi olanlar bunu belgeleyebilenler kredi notunda da herhangi bir problemi olmayanlar dikkat! Borç kapatma kredisini herhangi bir bankadan online uygulama üzerinden yapılacak başvuru sonrası alabilirsiniz. Ancak bankaya giderek yapılacak başvurular için daha farklı prosedürler isteniyor.

Borç kapatma kredisine başvuruda bulunmak isteyenlerin bulundurması gereken belgeler arasında şunlar yer alıyor:

Üzerinde TC numarası bulunan kimlik kartı

İkametgah belgesi

Gelir belgesi

SGK hizmet döküm belgesi

Maaş bordrosu

Emekli tanıtım kartı

Emekli maaş belgesi

10 Bin TL Borç Kapatma Kredisi Tablosu

Kamu bankaları arasında yer alan Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından vatandaşa sunulan borç kapatma kredisinin tutarı 10.000 TL olarak belirlendi. Tüm borçlar bu sayede tek bir bankada bir araya getirilebiliyor. 3 farklı kamu bankası'nın düşük faizli olarak sağladığı borç kapatma kredisinin detayları aşağıdaki listeden incelenebilir:

Vakıfbank borç kapatma kredisi