Emekliye Son Dakika Yeni Yılın İlk Müjdesi Verildi, Hesaplara 2500 TL + 750 TL Yatması Kesinleşti: Toplam 3250 TL Ödeme

Emekli olan vatandaşlar için yapılan son dakika kampanyasında 750 TL ile ve 2500 TL ödeme verileceği açıklandı. Emekli maaşını banka şubelerinden alan vatandaşlar için ocak ayı itibariyle acil ihtiyaçları için kullanabilecekleri bu nakit ödemeleri için başvurular, kamu bankaları tarafından yapılacak. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 3250 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar, belirli şartlara uygun olması durumunda mobil uygulama üzerinden başvuru yaparak, banka şubesine gitmeden bu işlemleri yapabilir ve hesabına para yatırabilir.

Kamu bankaları, emekli olan vatandaşlara vermiş oldukları ihtiyaç kredileri haricinde ayrıca kredili mevduat hesabı olarak artı para ve emekli promosyon olarakta 750 TL'ye kadar ödeme yapacak. Emekli olan vatandaşlara yapılan son zam sonrasında en düşük emekli maaşı 2500 TL olarak belirlendi ve 2500 TL üzerinde emekli maaşı olan vatandaşlar da 750 TL'ye kadar bankalardan emekli promosyon alabiliyor.

Ziraat Bankası, konu ile yapmış olduğu açıklamada, emekli maaşını kendi bankasından alan tüm emeklilere artık tek bir rakam olarak 750 TL'ye kadar emekli promosyona vereceğini ve emekli promosyonu alıp kendi bankasından maaş alan emeklilere artı para olarak 2500 TL ödeme yapacağını açıkladı. 2500 TL artı para başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzun banka şubesinden veya mobil uygulama üzerinden yapabilir, hem en hesabınıza yatan parayı sorgulayabilirsiniz.

Ziraat Bankası ile birlikte diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de emekli maaş alan vatandaşlar, 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı almaları durumunda 750 TL'ye kadar emekli promosyon alabileceklerdir. Sgk desteği ile verilecek olan bu ödemelerde, emekli promosyonu alabilmeniz için bankadan maaş almanız ve bu maaşı 3 yıl boyunca hiçbir şekilde başka bir bankaya taşımama sözü vermeniz gerekmektedir. Yapılacak olan sözleşmeler sonrasında bir ay içerisinde 750 TL'ye kadar emekli promosyon alabilecek ve emekli maaşınızı bu bankaya taşıdığınız için hem ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Hemde 2500 TL artı para hemen hesabınıza yaptırabileceksiniz.

Kampanya detayları ile ilgili bilgileri öğrenmek istiyorsanız, bankaların resmi internet sitelerine girebilir veya banka şubelerine giderek hem emekli maaşınızı taşıma işlemlerini öğrenebilir hemde kredi veya kredili mevduat hesabı hakkında bilgi alabilirsiniz.