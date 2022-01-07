Garanti Bankası Hızlı Onaylı Banka Hesabı Olanlara 10.000 TL Ödemeye Başladı, Her Yerde Konuşuluyor

Bankalar son zamanlarda yapmış oldukları kampanyalar ile birlikte vatandaşlara hızlı ve anında düşük faiz oranları ile nakit kredi vermeye devam ediyor. Banka portföyü geniş olan Garanti Bankası da a yapmış olduğu son dakika kampanyasi ile birlikte banka hesabı olan vatandaşlara 10000 TL'ye kadar nakit ödemesi veriyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşlara 10000 TL 36 ay vadeli nakit kredi verecek.

Garanti bankasında bireysel hesabı olan emekli çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, kişilerin kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlanma imkanı sağlanacak. Acil ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, Garanti Bankası hesabı olması durumunda, ister banka şubesinden isterlerse de bankanın müşteri hizmetleri numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirebileceği gibi, Garanti Mobil Uygulaması aracılığı ile de kredi başvurusu yapabilir.

10.000 TL Ödeme Mobil Uygulama Üzerinden

Garanti Bankası üzerinden mobil uygulama aracılığı ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, Garanti Bankası şubelerine giderek 5 dakika içerisinde kredi başvurusunda bulunabilir. 10 bin TL kredi almak isteyen kişilere garanti Bankası, kendi bankanızın mobil uygulaması üzerinden de internet bankacılığı aracılığı ile kredi veriyor. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilecektir.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunu internet bankacılığı üzerinden yapan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanırken düşük faizli, gelir belgesiz ve masrafsız olan bu kredilerin ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapabilecek.

Banka müşterisi olmayan kişiler ise hem resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir, sonucunu 5 dakika içerisinde kendi cep telefonlarına gelecek olan mesaj ile öğrenebilirler.