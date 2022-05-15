Emekliye son dakika ikramiye sürprizi geldi! 2500 TL bayramda ödeniyor. Son dakika haberi geldi. Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri ile ilgili gelişme var. Bayramlarda emeklilere karşılıksız olarak ödenecek ikramiyelerde, geçmiş olduğumuz ramazan bayramında her hangi bir zam yapılmadı ve 1100 tl olarak hesaplara yattı! 2022 kurban bayramı ikramiyelerinde ise zam olacağı söyleniyor.

Emekliye verilecek olan Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyelerinde her hangi bir zam yapılmayacağı söylenmişti. Ramazan bayramında ikramiyelere zam olmadı ve bu emekli kesimlerden tepki olarak geri döndü. 13 milyon emekli bu sefer kurban bayramı ikramiyesinde zam istiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada bu sene Kurban bayramı gelmeden yeni bir çalışma içine girileceği haberi geldi. Ayrıca kurban bayramından 15 gün önce emekli olan kişilere kurban bayramı ikramiyesi verileceği ve bu fiyatın 2000 TL veya 2500 TL olacağı konuşuluyor.

Kurbanlık fiyatlarının da artmasıyla bu emekli ikramiyelerinde 2500 TL'ye kadar bir ödeme yapılacağı konuşuluyor. Eğer karar onaylanırsa, bayrama 15 gün kala 2500 TL'ye kadar ikramiyeyi kendi emekli maaşı hesabınızdan çekebileceksiniz. Emekli ikramiyesini almak için her hangi bir yere başvuru yapmanıza gerek yok. Kurban bayramı ikramiyeleri için yeni verilecek tutar Cumhurbaşkanı TARAFINDAN açıklanacaktır.

9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban bayramı, emekli ikramiyelerinin verileceği tarihi de hemen hemen belli etmeye başladı. Haziran'ın son haftasında verilecek olan ikramiyeler alınacaktır. SSK Bağkur emeklileri de 15 Haziran'dan sonra açıklanacak olan tarihte emekli ikramiyesini alabileceklerdir.