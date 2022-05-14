Emekliye 2750 TL ve üzerinde ödeme veriliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye bankalar birliği arasında gerçekleştirilen antlaşma hükümleri çerçevesinde vatandaşların, almış oldukları emekli aylıklarını 36 ay içim belirli bir bankadan alma sözü vermeleri karşılığında banka yönetimi tarafından kendilerine promosyon adı altında bir ödeme yapılmasına karar verilmişti.

Yapı Kredi Bankası 2022 emekli promosyon ödemesi ne kadar?

Yapı Kredi Bankası internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşların, emekli maaşlarını 3 yıl boyunca Yapı Kredi Bankası üzerinden alma sözü vermeleri karşılığında kendilerine 2750 TL’ ye kadar bir emekli promosyon ödemesi yapılacak.

2.500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlara ödenecek tutar 2250 TL olacak diğer taraftan 2500 TL ve daha da üzeri bir emekli maaşı alan vatandaşları ise toplamda 2750 TL tutarında emekli promosyon ödemesi yapılacak.

Yapı Kredi Bankası'ndan ₺2.750 ödeme almak için ne yapmak gerekir?

Yapı Kredi Bankası tarafından verilen emekli promosyonu ödemesinin alınması için vatandaşların herhangi bir şey yapmalarına gerek yok. Sadece e-devlet uygulaması üzerinden başta olmak üzere banka şubeleri üzerinden diye dağ Yapı Kredi Bankası mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları kullanılıyorsa maaş taşıma işlemlerinin Yapı Kredi Bankası'na yapılması gerekir. Hemen akabinde 2750 TL tutarında ek ödeme anında hesaba geçecek. Bu promosyon ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşların mayıs ayı sonuna kadar hareket etmeleri gerekir.