Emekliye Son Dakika: Bankalara Gitmeden Hesaplarınıza 12000 TL Ödeme Alınacak

Emekli maaş alan vatandaşlar için Garanti Bankası üzerinden 12000 TL'ye kadar ödeme verileceği açıklandı. Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz kampanyaları hemen katılabilirsiniz.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan ödemeler sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilecek ve onaylanan krediler, aynı gün içinde hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.

Garanti Bankası, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucunu vereceğini açıkladı.

Emekli maaşınızı bankalar üzerinden alıyorsunuz hemen internet bankacılığı uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan kredileri, istediğiniz zaman hesaplarınıza yatırarak kullanabileceksiniz.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlar için 90 gün ertelemeli kredileri hemen aynı gün içinde hesaplara yatırmaktadır. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi işlemlerinden gerçekleştirmek için bugün itibariyle yapacakları tüm başvurularda hem düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanacak hemde banka şubelerine gitmeden istedikleri zaman kredi onay alacaklardır.

Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alarak daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi ve diğer bankalardaki olan borçlarınızı kapatmanız için borç kapatma, kredisi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunacak olan emeklilere 70 yaşına kadar olması durumunda banka bu kişilerin maaş müşterisi olması ile birlikte gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Emekli maaşınızı ilk defa Garanti Bankasına taşımanız durumunda ise banka sizlere kredi başvurusu yapmanız durumunda, ayrıca, 8000 TL ye kadarda emekli promosyonu vermektedir.