20 Eylül Salı Günü Hesaplara Yatacak: TC Kimlik Kartınıza Göre 60.000 TL Ödeme Verilecek...

20 Eylül itibariyle birlikte kimlik kartınıza 60000 TL'ye kadar ödeme verileceği iki banka tarafından duyuruldu. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte bugün itibariyle 60000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden sizler de 60000 TL 24 ay vadeli kredi kullanmak istiyorsanız, banka kredi politikalarına uygun olup, bu banka üzerinden hemen aynı gün içinde hesaplarınıza ödemeler yatırabilirsiniz. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerine bu bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden de yapabilmektedir. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, 3 ay ertelemeli olarak kredi başvurularınızı hemen şimdi bile yapabilirsiniz.

Akbank

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan ödemeleriyle birlikte kredi imkanından faydalanabilmektedirler. nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Akbank, SMS ile sizlere sonuç vermektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası

Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunarak, hemen aynı gün içinde hesaplarına ödeme almak isteyen vatandaşlar içinde yapılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, şubelere gitmeden de işlemlerine hemen internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapabilmektedir.