Vakıfbank ihtiyaç kredisi için limit belirledi: 150.000 TL ödeme tek kalemde vatandaşa verilecek

Kamu Bankası olan Vakıfbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 150.000 TL yeni bir kredi paketi hazırladı. Devlet bankası olarak hizmet veren Vakıfbank yapmış olduğu Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 90 gün ertelemeli olarak Kredi imkanından faydalanacağını duyurdu. Başvuru yaparak işlem yapacak olan vatandaşlar hızlı bir şekilde kredi kullanmak istiyorlarsa VakıfBank'ın yapmış olduğu bu Kredi kampanya şartlarına uygun bir müşteri olması gerekmektedir. Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda özellikle emekli olan vatandaşlar için verilecek olan 150.000 TL ihtiyaç kredisi banka kredi politikalarına uygun olan kişilere boş transferi olarak da verilmektedir.

Vakıfbank 150.000 TL ödeme nasıl alınır?

Vakıfbank üzerinden 150.000 TL ödeme alacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorsa banka şubelerine giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapabiliyor. Size en yakın Vakıfbank şubesine giderek ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istediğinizi belirtirseniz 150.000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde hem kredi notunuza bakılacak hem de gelir durumunuza bakılarak En fazla 24 ay vadeli olarak sizlere Kredi imkanı sunulacak.

Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde işlem yapılacağı açıklandı. Vakıfbank internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında özellikle diğer bankadaki olan borçlarını kapatmak isteyen vatandaşların emekli olması durumunda banka kredi puanı düşük olsa bile emekli maaşı hesabı üzerinden kredi onayı alabileceği söylendi.

Vakıfbank haricinde diğer kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 150.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verilecektir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 150.000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlar düşük faiz oranları ile işlem yapacak ve kredi almak istiyorlarsa banka şubeleri üzerinden kredi başvurusunda bulunabilecek.