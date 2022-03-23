Emekliye Ramazan Bayramı İçin Ödeme Verilecek! Bankalar Duyurdu

Ramazan Ayı’na Sayılı Günler Kala Bankalar, Promosyon Ödeme Rakamlarını Emekli Vatandaşlara Sundu. Bankaların emekli vatandaşlara ödemek istedikleri promosyon ücretleri netlik kazandı. Bankalar, emekli vatandaşlara kendi bankalarına gelmeleri durumunda pek çok avantajı sunuyor. Emekli vatandaşlar ise Birgül kendilerine en cazip fiyatı sunan bankayı tercih ederek maaşını bankaya taşıyarak promosyon ödemesinden faydalanmaya çalışıyor.

DenizBank emekli promosyonu 2022

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Denizbank şubelerinden alma sözü veren emekli vatandaşlara 1750 TL'ye varan promosyon desteği sağlanacak.

VakıfBank emekli promosyonu 2022

Türkiye'de kamu Bankası olarak faaliyet gösteren Vakıfbank’tan maaşlarını almayı taahhüt eden emekli vatandaşlara 1500 TL’ye varan maaş alanlar için 3 yıl boyunca 500 TL; 1500 TL 2.500 TL arasında emekli aylığı alan vatandaşlara 3 yıl boyunca maaşlarını Vakıfbank’tan almaları karşılığında 625 TL; 2500 TL ve daha da üzerinde emekli aylıklarını Vakıfbank üzerinden almayı 3 yıl boyunca taahhüt eden emekli vatandaşlara ise 750 TL peşin promosyon ödemesi yapılacak.

Şekerbank Emekli promosyonu 2022

Şekerbank tarafından emekli vatandaşlara 3000 TL'ye varan promosyon ödemeleri nin yapılacağı açıklandı Şekerbank, emekli aylıklarını bankaya ilk kez taşıyacak emekli vatandaşların nakit gereksinimlerini tamamlayan hesap bile yüzde sıfır oranında faiz ile masrafsız bir şekilde karşılayacak. Promosyon maaş aralıklarına göre ise 2750 tl ye kadar yükselebiliyor.

Kuveyt Türk Emekli promosyonu 2022

Kuveyt Türk bankasında müşteriler, faizsiz finans prensiplerine uygun bir şekilde 2.000 TL'ye varan promosyon ödemesinde faydalanabilir. Sağlam kart ile yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek harcamalarda ilk 100 TL ve daha da üzerinde market alışverişlerinde 20 TL değerinde altın puan kazanılması ile mümkündür..