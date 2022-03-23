Asgari Ücretlilere Müjde Zam Kapıda! Ek Zam İle Maaşlar 5 000 TL yi Geçecek… Asgari ücrette yeni gelişmeler yaşanıyor. Asgari ücret ile çalışanlara müjde! Temmuz ayında asgari ücrete ek zam geliyor. Enflasyonda yaşanan olumsuz gelişmeler her geçen gün vatandaşı zorlarken, asgari ücretin de erimesine neden oluyor. Asgari ücret ile çalışan 20 milyona yakın vatandaşa müjde hükümet tarafından geldi. Yeni çözüm yolu bulundu. Yeni zam sonrası asgari ücretin 5 000 TL’yi geçmesi gündemde.

2022 yılında yapılan zamla birlikte asgari ücret belli bir seviyeye getirilmişti. Artan enflasyonla birlikte asgari ücrette yaşanan erimenin önüne geçmek için Temmuz ayında ek zam yapılacak. Ek zam ile birlikte asgari ücret 5 bin TL nin üzerine çıkacak. 2022 yılından itibaren artan fiyatlar, enflasyonu yukarı doğru çekti. Artan enflasyon vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Asgari ücret ile çalışan milyonlarca kişinin gözü şimdiden Temmuz ayına çevrildi. Maaşlarının günden güne eridiğini düşünen vatandaşlar bir an önce Temmuz ayının gelmesini bekliyor.

Ek Zam Temmuz Ayında Yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki günlerde yapılan açıklamada, asgari ücretliyi enflasyona yenik düşürmemek için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Yapılan bu açıklama ile Asgari ücrete yapılacak zam konusu gündeme girdi. Son olarak TV kanalında açıklama yapan Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan asgari ücrete zam yapılacağını bir kez daha gündeme getirdi. Cahit Özkan asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılması konusunda Cumhurbaşkanı’nın daha önceki zamanlarda açıklamalarının olduğunu belirtirken, Temmuz ayında yeniden zammın olacağını ifade etti.

Yeni Zamla Birlikte Asgari Ücret 5.000 TL'nin Üzerinde Olacak

2022 yılında yapılan zamla birlikte Ocak ayından itibaren geçerli olan 4 250 TL tutarındaki asgari ücret, Temmuz ayında tekrar zamlanacak. Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak olan ek zamla birlikte tutar 5 bin TL nin üstüne çıkmış olacak. Ek zam oranı konusunda ortaya çıkan rakam 850 TL tutarında olması düşünülüyor. Verilecek olan 850 TL tutarındaki ek zam ile birlikte asgari ücretin yeni tutarı 5 bin TL nin üzerine çıkmış olacak.