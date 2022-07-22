Emekliye ödeme müjdesi geldi! Emekli maaş hesabınız üzerinden 20.000 TL ödeme verilmektedir...

Emekli olan kişiler için ödeme almak isteyenlere, 20.000 TL'ye kadar nakit ödemesi yapılmaktadır. 20.000 TL'ye kadar kredi alacak kişiler için başvuru yapma imkanı sizlere sunulacaktır. 20.000 TL'ye kadar kredi alacak kişilere, 36 ay vadeye kadar kredi alınmaktadır. 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, başvurunuzu yaparak Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit gönderilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak kişiler bu bankalardan emekli maaşı alması durumunda işlem yapacaklardır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 20.000 TL'ye kadar kredi almak istiyorsanız, başvurunuzu yapmak için internet bankacılığı kullanabilirsiniz. Bankadan yapılan açıklamada, Ziraat Bankası kredisi adıyla verilecek bu kredilerde, 3 ay ertelemeli olarak kredi verilmektedir. 3 ay ertelemeli kredilerde düşük faizli işlem yapılmaktadır.

BAŞVURU NASIL OLACAK?

Ziraat Bankası nakit kredi kampanyasına katılacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli 20.000 TL başvuru için banka şubelerine gitmelerine gerek kalmayacaktır. Bunun için internet bankacılığı uygulamasını kullanabilirler. Bu şekilde yapacağınız kredi başvuruları sonrasında banka 5 dakika içinde sizlere sonuç verir ve onaylanan kredi aynı gün içinde hesaba yatar. Ziraat Bankası üzerinden nakit alacak kişiler ayrıca banka şubelerine giderek de kredi alabilmektedirler.

Sadece ziraat bankası değil, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de aynı şartlar dahililnde kredi onayı alabilecek ve kredi kullanabileceksiniz. Başvurunuzu yapmak istiyorsanız, 5 dakika içinde kredi alabileceğiniz bu emekli kampanyasına katılabilirsiniz.