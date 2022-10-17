Emekliye ödeme Meclisten geçti ve İmzalandı! Ekim ayı sonuna kadar nakit başvurusu yapacak ve hemen onay alacaksınız!

Emekli maaş alan vatandaşlar için bugün resmi olarak yayınlanan yeni nakit kampanyasında, ekim ayı sonuna kadar düşük faiz oranlarıyla birlikte nakit kredi verileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden destek kredisi alacak olan tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde işlem yapılacaktır. Onaylanan krediler, hesapları hemen aynı gün içinde yatırılarak kullandırılacaktır. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılan başvurularda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri sadece kamu bankaları üzerinden ödenmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi yapılmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan kişilere 90 gün ertelemeli olarak verilecek bu kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşların aynı gün içinde kredi ödemelerini gerçekleştirebilmeleri için şubelere gitmeden hızlı bir şekilde işlem yapacağı duyuruldu.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvuru yaparak emekli olan vatandaşlar, devlet destekli olarak 40000 TL'ye kadar ödeme alabilecek ve almış oldukları ödemelerde gelir belgesiz olarak işlemler gerçekleştireceklerdir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinde hesabı olan vatandaşların daha önce kredi kullanıp bu bankadan üzerinden nakit kredi almaları durumunda ise şubelere gitmeden işlemlerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de yapabileceğini söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, hesabı olan vatandaşların nakit ihtiyacı olması durumunda bankanın almış oldukları internet bankacılığı şifresiyle birlikte mobil uygulamalara giriş yaparak buralardan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan krediyi de hemen hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış oldukları bu kampanyalarda en düşük faiz oranlarından faydalandırmak için sizlere emekli maaşınızın kendi bankalarından alınmasını istediğini de açıkladı.