Emekliye Ödeme Haberi, Son Dakika Duyurusu, 2200 TL Ödemeler Yılbaşına Kadar Yatacak

Son dakika kampanyası olarak yayınlanan ve emekli olan vatandaşlara kamu bankaları tarafından ödenecek 2.200 TL bugün itibariyle başladı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılan duyuru sonrasında emekli olan vatandaşlara 2.200 TL ödeme yapılacağı Haberi geldi. Emekli olan kişiler bu parayı kendi emekli maaşı hesapları üzerinden yılbaşına kadar alabilecek. İşlem yapmak istiyorsanız kendi emekli maaşı almış olduğunuz banka şubesinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Emekli olan kişilere verilecek olan 2.200 TL ödemeler kendi emekli maaşı hesapları üzerinden artı para olarak alınacak. Emekli olan kişiler alacakları artı para ile istedikleri zaman bu parayı kullanabilir ve ihtiyaçlarını giderebilir. Geri ödemesini isterseniz bir diğer ay veya dilerseniz de 12 ay vadeye kadar bölerek taksitli nakit avans kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanya ile birlikte kendi Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara 2.200 TL ödeme hesaplarına yatırıyor. Bankadan nakit avans limiti olarak kullanmış olduğunu 2.200 TL başvuru yapmadan alınamıyor. 2.200 TL Ödeme yapacak olan banka emekli olan kişilerin kendi Bankası üzerinden emekli maaşı almasını istemektedir. Emekli maaşını eğer Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek şubelere gitmeden işlem yapabilirsiniz.

VakıfBank

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler ve 2.200 TL nakit avans başvurusu yapmak isteyen kişiler emekli olması durumunda emekli maaşına banka üzerinden alması durumunda 2.200 TL ödeme alabilecek. Bu işlemleri yapmak istiyorsunuz VakıfBank'ın internet bankacılığı şifresini alarak Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden giriş yapıp kredili mevduat hesabı başvurusu yapmanız gerekiyor.

Halkbank

Halkbank üzerinden de işlem yapmak isteyen vatandaşlar 2200 TL'ye kadar ödeme alacak. Emekli maaşınızı Halkbank üzerinden alıyorsunuz 2.200 TL ödeme alabilir ve hemen başvurunuzu gerçekleştirerek bu parayı kendi hesabımızı artı para olarak atabilirsiniz. Emekli olan kişiler için yapılan bu kampanya haricinde ayrıca 750 TL emekli promosyonu ve 200 bin TL'ye kadar da ihtiyaç kredisi kampanyası yapan Halkbank bu kampanyalara katılmak isteyen emeklilerin kendi Bankasından maaş alması şartı ile onay vermektedir.