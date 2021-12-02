QNB Finansbank ve 2 Banka Haberi Verdi, Sadece ATM Üzerinden Alınacak 10.000 TL Nakit Genel Müdürlük Tarafından Onaylandı

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için qnb Finansbank TEB Bankası ve Garanti Bankası yapmış oldukları kampanya ile birlikte vatandaşlara 10.000 TL'ye kadar nakit ödemesi yapacağını duyurdu. Son zamanlarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar sebebiyle para ihtiyacına gelen vatandaşlar bankaların yapmış oldukları ihtiyaç kredisi ve kredi kartı kampanyalarına başvuru yaparak bankalar aracılığı ile kredi kullanmak istiyor. Qnb Finansbank başlatmış olduğu bu kampanya sonrasında TEB Bankası ve Garanti Bankası da aynı şartlar dahilinde 10.000 TL'ye kadar ATM üzerinden nakit vereceğini açıkladı.

Qnb Finansbank TEB Bankası ve Garanti Bankası üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda ve diğer bankalardaki borçları da herhangi bir gecikme olmaması durumunda onay olabilir ve kredi kullanabilir.

Qnb Finansbank

Qnb Finansbank üzerinden ATM aracılığı ile kredi kullanmak istiyorsunuz başvuru yapmanız gerekiyor. Banka üzerinden en kolay yöntemlerle başvuru yapmak isteyen kişiler t.c. kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj atarak gönderebilir. T.c. kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj atarak işlem yapacak olan kişiler 5 dakika içerisinde bu banka üzerinden ne kadar kredi onayı aldığını görebilir.

Kimlik numarası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek buradan da Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi kullanacak olan kişiler qnb Finansbank aracılığı ile yapmış oldukları kampanya sonrasında belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda bankadan hızlı bir şekilde onay alabilir.

TEB Bankası

10.000 TL ATM üzerinden destek kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler TEB Bankası üzerinden de işlem yapabilir. TEB Bankası üzerinden yapacağınız işlem sonucunda banka 36 ay vadeye kadar sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sunacak. Ayrıca bankadan sms kredi servisini kullanarak cep telefonunuzdan mesaj atarak da onay alabilirsiniz. T.c. kimlik numaranızı 44 66 numarasını mesaj olarak gönderirsiniz TEB Bankası kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Garanti bbva Bankası

Garanti Bankası başlatmış olduğu düşük faizli 10.000 TL ATM kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler Banka hesabı olması ve banka'dan internet bankacılığı şifresi alması gerekmektedir. Bu şekilde Garanti Bankası üzerinden 10 bin TL ATM kredisi kullanabilmeniz için mobil uygulama üzerinden başvuru yapıp onay almanız gerekiyor.