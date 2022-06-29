Emekliye Nakit Ödemesi Geldi! Çarşamba Günü Sonrasında Ödemeler Hesaplarda

Emekli olan vatandaşlar için 40.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak 2 banka duyuru paylaştı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu nakit kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşlar 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi için banka şubelerine gitmelerine gerek kalmayacak. PTT ve Ziraat Bankası ₺40.000'ye kadar vermiş olduğu bu kredilerde sadece emekli olan vatandaşları değerlendirilmektedir.

Emekli maaşınızı hızlı bir şekilde bu bankalar üzerinden alıyorsanız sizler yine ihtiyaç kredisi için banka şubelerine gitmeden de işlemlerinizi yapabileceğiniz kampanyalar bulunmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirerek kredi imkanından faydalanabilirsiniz.

Cep telefonunuz üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar banka şartlarına uygun olmaları durumunda PTT ve Ziraat Bankası emekli maaşı üzerinden kredi imkanı tanıyacak ve banka kredi puanı düşük olsa bile düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlayacaktır.

Emekli olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanabilmeleri için başlatılan yeni kampanyada acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların özellikle Ziraat Bankası üzerinde hesaplar olması durumunda internet bankacılığı şifresi alarak 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredileri banka şubelerine gitmeden de kullanabileceklerdir.

Kredi kullanacak olan vatandaşlar ayrıca banka şubeleri haricinde ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa şartları uygun olmaları durumunda banka şartları dahilinde ihtiyaç kredilerine en yakın banka şubesinden alabilmektedir.

Emekli maaşını PTT üzerinden olan vatandaşlar PTT şubelerine giderek gişe personeli yardımı ile verecekleri ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirebilecek ve nakit kredi kullanabilecektir. Cep telefonunuz üzerinden PTT yazıp boşluk bırakıp kimlik numaranızı 30 50 numarasına göndermeniz durumunda da PTT emekli kredisi kampanyasına katılacak ve emekli maaşınıza göre yüksek limitlerde kredi onayı alabileceksiniz.