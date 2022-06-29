29 Haziran Çarşamba Günü Sonrasında Ödemeler Hesaplarda Görünüyor!

Bankalar yaptıkları kampanyalar ile birlikte hemen ödemeli Kredi ihtiyacı karşılamaktadır. Vermiş oldukları ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte vatandaşları hızlı bir şekilde sonuç verecek olan bankalar yaptıkları Kredi kampanyalarında 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek Akbank ve Denizbank üzerinden başvuru yapabilmektedir. Kredi kullanacak olan kişiler 29 Haziran tarihi itibariyle Temmuz ayının 2 haftasına kadar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda bayram için düşük faizli krediler kullanabilmektedirler.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar aynı gün içinde onay almak için kredi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olması gerekmektedir. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler acil kredi kampanyasından yararlanmak istiyorlarsa banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilir.

Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak için banka kredi puanınıza bakılacak ve bu banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan vatandaşlara düşük faizlerle 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullandırılacaktır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz bireysel yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı 44 11 numarasına gönderin.

Yapı Kredi Bankası ayrıca vatandaşları Kredi imkanı haricinde internet bankacılığı üzerinden de bankacılık hizmetlerini yaptığı gibi 7 gün 24 saat ihtiyaç kredisi ödemesi yapmaktadır. Yapı Kredi Bankası müşterisi olmanız durumunda internet bankacılığı şifresi alarak banka üzerinden mobil uygulama aracılığı ile hızlı bir şekilde Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar ise kredi puanı uygun olması durumunda bankanın sms kredi servisini kullanabilir veya Akbank direkt uygulaması ile işlem yapabilir. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan işlemler ile birlikte banka şubelerine gitmeden hesabınıza hemen ödeme alabilirsiniz. Mesaj ile başvuru yapmak için kredi yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaranızı yazıp bu mesajı 44-25 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. Belirtilen bu şartlara uygun olan vatandaşlar Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden alacakları kredilerde 50.000 TL'ye 36 ay vade 50.000 TL üzerinde 24 ay vade 100.000 TL üzerinde ise 12 ay vadeli olarak kredi alabilmektedirler.