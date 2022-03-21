Emekli Bayram İkramiyesi Belli Oldu! 2022 Yılında Ramazan ve Kurban Bayramı İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak! Emekli ikramiyesi ile ilgili merak edilenleri haberimizde görebilirsiniz. Ramazan bayramı yaklaşırken emekli olan kişilerin emekli ikramiyeleri ile ilgili neticelerini merak ediyorlar. Geçen bayram 1000 TL olan emekli ikramiyesi 1100 TL olarak güncellenmişti. Bu bayramda yapılan yüksek zamlar ise bu seneki emekli ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ettiriyor.

Emekli ikramiyesi alacak kişiler, 2 Mayıs 2022 tarihinden önce ödemelerin ne zaman alınacağını merak ediyorlar. Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde, Ramazan ayı ise 2 Nisan tarihinde başlıyor. Geçen yıl hemen hesaba yatan ödemeler bu ay ne zaman yatacak merak ediliyor.

Emekli İkramiyesi Ne Kadar Oluyor?

Emekli ikramiyelerine zam yapılacak. Ramazan ve Kurban bayramı için emekli ikramiyesi ne kadar zam yapılacağı henüz belli değil. 2000 TL olması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeleri sizlere haber24.com sayfamızda anında ileteceğiz.

Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi 2 Mayıs tarihinden önceki hafta hesaplarda olması bekleniyor. Bunun için net bir tarih duyurusu yapılmadı. Ramazan bayramı 2 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak. Geçen sene Ramazan ayının son haftasında emekli maaşı alan kişilerin hesaplarına 1100 TL ödeme yatmıştı. Bu ay öyle olması bekleniyor. Emekli ikramiyeleri buna göre Nisan ayının 25'inden sonra hesaplarda olacağı söylenmektedir.

Emekli ikramiyesi almak için herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yok. Devlet otomatik olarak kişilerin aldıkları emekli maaşlarına göre emekli maaşı aldıkları bankalara ödeme yaparlar. Bu para devlet tarafından verildiği için icraya veya borca kesilmez.