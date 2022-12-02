Emekliye müjdeli haber var! Cumhurbaşkanı onayı verdi ve imzayı attı! Aralık ayında ödeme ...

Emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan yeni duyuru da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında aralık ayı içerisinde emekli olan tüm vatandaşlara Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer tüm kamu bankalarından ödeme verileceği açıklandı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara sizler de hemen katılabilir uygun faiz oranları ile birlikte Kredi kullanımı gerçekleştirebilirsiniz.

Emekli maaş hesapları üzerinden yapılan bu duyurularda nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemeleri hızlı bir şekilde verilerek vatandaşlara 5 dakika içerisinde onay verileceği haberi verildi. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek Kredi kullanabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar en yakın banka şubesi üzerinden işlem yapabilir ve kredi kullanabilmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte kullanacağınız tüm kredilerde başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların 3 ay ertelemeli 50.000 TL kredi kampanyasına katılabilmeleri için bankadan emekli maaşı alması gerekiyor. Emekli maaşı müşterileri 50.000 TL kredi kullanmak istiyorlarsa başvuru yapmak için banka şubelerine gidebilir veya banka şubelerine gidecek zamanı olmaması durumunda devlet destekli faiz oranlarından faydalanabilmek için Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde Kredi sonucu verilmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle emekli olan vatandaşların nakit sıkıntısı olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri bankalar olarak kamu bankalarını işaret etti ve emekli olan vatandaşlara hızlı bir şekilde ihtiyacı olmaları durumunda ve şartları uygun olmaları durumunda kredi ödemesi verileceğini açıkladı.