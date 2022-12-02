Konut Kredisinde 180 Ay Vadeli, 3 Ay Ertelemeli Kredi Kampanyası...

180 Ay Vadeye dayanan ilk 3 ay ertelemeli konut kredisi başlatıldı. İlk üç ayda ödeme yapılmayacak. Konut kredisi için başvurular başladı.

Son dakika olarak başlatılan kampanyada vade 180 ay olarak belirlendi. Bankalar yeni kampanyalarını kendi internet sitelerinden duyurdu. Uygun faiz oranlarının uygulandığı konut kredisine başvuru yaparak kredi kullanabilirsiniz. Ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyen herkes, krediye başvuru yaparak uygun faiz oranlı ve uzun vadeli işlem yapabilir.

Konut kredisi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara verilen kredi türüdür. Alınacak olan konut bankaya ipotek olarak gösterilerek belirli faiz oranları ile ve uzun vadeler ile kredi kullanmak mümkün. Her banka kendine özgü kriterler belirleyerek kredi kullandırıyor.

Şayet sizler, bankaların belirlenmiş olduğu şartları sağlıyorsanız, ev hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Konut kredisi için başvuru yapıldığında banka, başvuru yapan kişinin siciline göre onay verecek. Kredi sicilinizin uygun olması halinde krediyi kullanabilirken, kredi sicili uygun olmayan kişilere maalesef onay verilmiyor. Konut kredisi ile ilgili taksitleri ödeyebilecek gelir sahip olmanız gerekir. Bu şartları yerine getirmeniz durumunda banka sizlere kredi imkânı sağlayacak.

Vakıfbank’tan 180 Ay Vadeli Uygun Faizli Konut Kredisi

Konut kredisi başvurusu için başvuru yapıldığında, şartların uygun olması durumunda en uygun faiz oranları ile banka üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Devlet destekli olarak verilen kredilerde vade 180 ay olarak belirlendi. Kredi başvurusu için en yakın banka şubesine giderek kredi kullanımı için başvuru yapabilirsiniz.

Vakıfbank tarafından verilen kredilerde, müşteriler istelerse bir yıl ertelemeli imkâna da sahip olabilir. Şayet bir yıl sonra ödeme yapmak için kredi başvurusunda bulunmak için en yakın banka şubelerine giderek başvuruşunuzu yapabilirsiniz.

Vakıfbank şubelerinden başvuruda bulunacak olan kişiler, kimlik ve gelir belgesi ile birlikte alınacak olan evin tapu fotokopisini de götürmeleri gerekir. Başvuruda bulunan kişilerin alacakları evin expertiz değerinin %90 nı kadar kredi kullanabilecek.

Şekerbank’tan Konut Kredisi

Konut kredisi için başvuruda bulunacak olan kişilerin ilk tercih ettiği bankalardan bir tanesi Şekerbank’tır. Banka üzerinde uygun faiz oranları ile kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka üzerinden 180 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Kredi kullanımında ödemeler 3 ile 6 ay ertelemeli olarak yapılabiliyor. Başvuru için en yakın banka şubesine gidebilirsiniz.