Emekliye müjdeli haber var: Artık düşük limitli değil, yüksek limitli ödemeler verilecek, 70.000 TL emekliye ödeme var

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz 70000 TL ödemeleriyle ilgili duyuru paylaşıldı. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, kullanabileceğiniz 70000 TL, ödemeler ile ilgili hızlı bir şekilde, kredi kullanabileceğinizi haberi geldi. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Akbank üzerinden kredi başvurusu yapabileceksiniz.

2 kamu bankası ve bir özel bankası tarafından ödeme verilecek...

Ziraat bankası, Vakıfbank ve Akbank üzerinden emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte kullanabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için maaş müşterisi olmanız, banka tarafından istenmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank, kamu bankası olmasından dolayı bankalar tarafından daha uygun faizlerle kredi ödemeleri, verilen bankaların başında gelirken, bireysel kredi kullanacak olan kişilere de 3 ay erteleme verileceği açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank, yapmış olduğu bu kampanyada bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için uygun faizlerle kredi ödemeleri vermektedir.

İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve limitleri yüksek kredi almak istiyorsanız bu işlemlerinizi bazı bankalardan hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. 70.000 TL kredilerde bazı bankalar online işlem yaparken, bazı bankalar ise banka şubelerinden aynı gün bu kredileri kullandırmaktadırlar.

70.000 TL kredi almak istiyorsanız bankanın bazı şartlarına uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi notu ve kredi sicili uygun olması durumunda bu kredileri alabilmektedirler. Ayrıca bankaya gitmeden kredi kullanacaksanız banka hesabınızın olması ve internet şifresi kullanıyor olmanız gerekmektedir.

Sizde banka şartlarına uygunsanız aşağıdaki vereceğimiz bankalardan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru yaptıktan hemen sonra 70.000 TL krediyi 24 ay vadeye kadar kullanabilir ve dilerseniz 3 ay ertelemeli olarak kullanabilirsiniz.

3 banka üzerinden de başvurunuzu yüksek limitli olarak yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte işlem yapabilirsiniz.