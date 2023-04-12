Son Dakika: Bankamatik Kartı Olan Kişilere Müjde Var, ATM Kartınızı Takın, 50.000 TL Ödeme Alın, Bu Bankada Hesabı Olan!

Bankamatik kartı hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz yeni bireysel tüketici kredisi kampanyası sizlere 50000 TL olarak verileceği açıklandı. Denizbank tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan bu kredi ödemelerinde 5 dakika içerisinde kredi sonucu hemen verilecek ve banka müşterisi olan kişiler bu kredileri, diledikleri zaman hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir. Denizbank , yapmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte bireysel tüketici kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için bankamatik kartı hesapları üzerinden kredi ödemesi alabilmektedirler.

50000 TL bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, ihtiyaç kredisi almak için bazı şartlar dahilinde bu ödemeleri gerçekleştirebilirsiniz. Denizbank yeni yapmış olduğu bu kampanya'da sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ile birlikte emekli olan tüm vatandaşlara bireysel tüketici kredisi imkanı sağlarken, 50.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar içinde hızlı bir şekilde sonuç vereceğini açıkladı.

Denizbank, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve banka müşterisi olduğunu düşünüyorsanız hemen mobil uygulama üzerinden de bu kredi kampanyalarına katılabilir veya cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak oturduğunuz yerden ne kadar kredi onay aldığınızı görebilirsiniz.

Denizbank 50.000 TL Kredi Başvurusu

Denizbank üzerinden 50.000 TL Kredi başvurusu yapacaksanız bazı şartlara uygun olmanız gerekiyor. Kredi notu 1300 ve üzerinde olan kişiler bu bankadan kredi alabilirler. Kredi için banka şubesine evraklarla gidebilirsiniz. Eğer gelir belgesi sıkıntınız varsa bankanın internet sitesi üzerinden veya SMS yöntemini kullanarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Bu kredi başvurusunda 50.000 TL kredi almak için cep telefonunuzun mesaj kısmına Kredim yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı yazıp 3280’e gönderin.

Bu şekilde 5 dakika içinde kredi sonucu cep telefonunuza gelecektir. Kredi başvurusu sonrasında banka şartlarına uygun olursanız hemen kredi onayı alacaksanız ve kredinizi kullanabileceksiniz. Mesajda kredi onayı gelirse en yakın Denizbank şubesine giderek kredinizi kullanabilirsiniz.