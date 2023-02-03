Emekliye müjdeli haber şimdi yayıldı! Cumhurbaşkanı duyurdu, Emeklilere müjde verildi!

Devlet destekli, faiz oranları ile birlikte kamu bankaları tarafından ödenecek olan ödemeler şubat ayı sonuna kadar uzatıldı. Emekli olan vatandaşlara devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi ödemeleri gerçekleştirileceğini, canlı yayında Cumhurbaşkanı tarafından duyuruldu. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarından yararlanacak olan vatandaşların emekli maaş hesapları, kamu bankaları olan Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden olması gerekiyor.

Emekli maaş hesapları, kamu bankaları üzerinde olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka müşterileri olmaları halinde kredi ödemelerini hemen aynı gün içinde hesaplara yatırarak kullandırmaktadır. Emekli maaş hesapları, kamu bankaları üzerinde olmayan vatandaşlar ise maaş müşterisi olmaları halinde yüksek limitli ihtiyaç kredilerine en düşük faiz oranlarından yararlanarak kullanabilirler.

Emekli olan vatandaşlara, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ödeme haberi verildi...

Emekli olan kişiler nakit ihtiyacı olması durumunda kamu bankaları üzerinden almış oldukları emekli maaş hesapları aracılığı ile birlikte istedikleri zaman kredi başvurularını gerçekleştirebilirler. Ziraat Bankası başta olmak üzere, Halkbank Vakıfbank üzerinden de maaş müşterisi olan tüm vatandaşlar, devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100000 TL'ye kadar da 24 ay vadeli nakit kredi ödemesi alabilirler.

Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız nakit kampanyalarından faydalanmak için banka şubelerine gitmeden de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilir ve dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi ödemesi alabilirsiniz. Kredi başvurularını daha önce yapmış olan ve düzenli olarak ödemeler yapan vatandaşları da gelir belgesiz 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödeme verilir.