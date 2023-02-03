140.000 TL'ye Kadar Bankalara Borcu Olanlar Dikkat! Bu Limitlere Kadar Belgesiz Ödeme!

Borç kapatma kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerde Garanti Bankası, diğer bankalardaki olan tüm borçlarınızı 140.000 TL'ye kadar kapatacağını duyurdu. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirecek, nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlara belirtilen şartlara uygun olarak kredi ödemeleri gerçekleştirilir.

Garanti Bankası borç kapatma kredisi kampanyası dahilinde işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri vererek isteyen kişiler, ihtiyaç kredisi isteyen kişilerde diğer bankalardaki olan borçlarını kapatmak için transfer kredisi alabilir.

Garanti Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına başvurular nasıl yapılır?

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan yeni borç kapatma kredisi kampanyasında 140.000 TL'ye kadar sizlere ihtiyaç kredisi başvurusu gelir belgesiz olarak verilecek. Emekli olan kişiler başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerine bu banka üzerinden yapabileceklerdir. Emekli olan kişiler, Garanti Bankasına, emekli maaşını taşıdıktan sonra borç kapatma kredisi ve ihtiyaç kredisi alabilirler.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda kredi puanı 1100 ve üzerinde olması ve son işyerlerinde 90 gündür sigortalı çalışıyor olması gerekmektedir.

Kredi işlemlerinizi gerçekleştirmek için sadece banka şubelerine giderek işlemlerinizi yapabileceğiniz ve kredi onayı alabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan tüm vatandaşların nakit kredi ödemeleri Garanti Bankası Müdürü tarafından onaylanarak, aynı gün içinde şube yetkisinde verilecektir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda da başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakikada sonuç verilecek kredi kampanyaları açıklandı.