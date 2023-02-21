Emekliye müjdeli haber: Banka hesaplarınıza 3600 TL ödeme yatacak, Bugün sabah başladı!

Resmi kuruluşların vatandaşları yapmış olduğu ödemeler halen devam etmektedir. Bu ödemelere bir yenisi eklenerek posta telefon telgraf teşkilatının haberi az önce duyuruldu. Buna göre vatandaşların hesaplarına 3600 TL tutarında para yatırılacak.

Cari hesapları gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden yetkililer hesaba yatmış olabileceğini de duyurdu. PTT’nin yapmış olduğu açıklamalara göre belirli şartları sağlayan hak sahiplerine toplamda 3600 TL ödeme yapılacak. Türkiye’de resmi kurumlardan birçoğu belirli şartları sağlayan vatandaşlara yönelik ödemeler yapmakta.

PTT’den Müjde Verildi

PTT’nin yapmış olduğu resmi açıklamalara göre toplamda 3600 TL tutarımdaki para hesaplara aktarılacak. Türkiye’de bulunan banka ve birçok resmi kuruluş belirli şartları sağlayan kişilere yönelik ödemeler yapıyor ve halen daha yapmakta. 2023 yılında ülke genelinde PTT’lerden ve bu yatacak olan 3600 TL’den nasıl yararlanılması gerektiği de merak konusu olmaya başardı. Yapılacak olan duyurunun içeriği emeklileri ilgilendiriyor.

Uzun yıllar boyunca Türkiye’de sigortalı ya da BAĞ-KUR olarak çalışmış olan vatandaşlar emekli hakkı kazanıyor. Emekli maaşlarını ise bankalar yoluyla her ay düzenli olarak alıyorlar. Ona göre emekli maaşlarını PTT’den alan vatandaşlara yönelik olarak kampanyaların ardı arkası da kesilmiyor. PTT ve aktif bank iş ortaklığı ile yapılan çalışmalar neticesinde bilgiler paylaşıldı ve bu anlamda emekli olan vatandaşların PTT şubelerinden maaşlarını almaları halinde 3600 TL tutarında ödeme yapılacağı da bildirildi.

2023 yılının Ocak ayında gelindiğinde emekli vatandaşlarının aylık maaşlarını PTT’ye taşımaları halinde 3600 TL tutarında para hesaplara yatırılacak. PTT tarafından 3600 TL ödemenin Türkiye genelindeki bütün emekli olan vatandaşları ilgilendirdiğini ve ödemenin detayları ile ilgili bilgi paylaşıldığı biliniyor.

Gelin havaleler ise kontrol edildiği zaman önce 750 TL tutarındaki bir ödeme ilave olarak da 2750 TL tutarındaki ödemenin hesaplarda görüleceği ifade ediliyor. Bu promosyona hak kazanacak olan emekli vatandaşlar PTT yapmış olduğu müracaatlar sonrasında kampanya şartları elverişli ise bu ödemeden faydalanması mümkün olacak. Eğer PTT’den maaşını alan emekli müşterisi iseniz mutlaka hesaplarınızı kontrol etmelisiniz.