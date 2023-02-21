Böyle kampanya çölde bir vaha gibi! 55.000 TL indirim ile sıfır araç alımı başladı! Dacia, Opel, Seat, Toyota, Renault

Dacia, Peugeot, Opel, Seat, Toyota, Renault... Böyle kampanya görülmedi, 55.000 TL indirim ile sıfır araç alımı başladı! Sıfır araç alacak kişilere 40.000 TL indirim yaparak destek veren markalar arasında Dacia, Peugeot, Opel, Seat, Toyota, Renault, Fiat, Kia, Honda, Volkswagen gibi markalardır.

Marka Marka Sıfır Araç Kampanyası

Milyonları ilgilendiren açıklama geldi. Yeni alınan kararla birlikte bazı markaların modellerinde 40.000 TL indirim ile sıfır araç alınabileceği açıklandı. Bu açıklamalar doğrultusunda Renault, Toyota, Honda, Kia, Dacia, Volkswagen, Seat, Peugeot ve Opel gibi markaların en çok talep gören modellerinde indirime gidileceği söyleniyor.

Sıfır araç fiyatları 500 bin liranın üzerinde seyrettiği günlerde markalar yeni araç almak isteyenlere indirim haberlerini peş peşe vermeye devam ediyor. Fiyatlardaki ani yükselişle birlikte araç satışında düşüşler olurken indirim haberi ile piyasa yeniden canlandı.

En Çok Satışın Olduğu Markalar Belli Oldu

Açıklanan raporlara göre binek araç ve hafif ticari araçların yer aldığı listenin ilk sırasında Fiat markası yer alır. İkinci sırada ise en çok satış yapan araba markası Volkswagen ve ardından Ford gelmektedir. Binek araçlar arasında tercih edilen markalar arasında Renault ve Dacia sırayı takip etmektedir. Vatandaşların binek araç ihtiyaçlarını karşılayacak Peugeot ve Opel markalı araçlar olmuştur. Sıfır araçlarda vatandaşların vazgeçmediği Toyota ve Kia markalı araçlar listede yer almıştır.

haber24.com özel haber