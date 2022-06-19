Emekliye Müjdeli Haber! 9999 TL ödemeler hesaplara yatmaya bugün itibariyle başladı

Emekli olan vatandaşlar için 9.999 TL ödeme verecek olan bankaların listesi yayınlandı. Emekli maaşı hesabınız üzerinden alacağımız bu ödemeleri internet bankacılığı üzerinden başvurunuzu yaparak hafta sonu olsa bile şubelere gitmeden alabileceksiniz. Kampanya başlatan bankalar özel bankalar olup kredi puanına göre işlem yapmaktadır.

Akbank

Emekli maaşı müşterisi olan vatandaşlar için Akbank yeni yapmış olduğu kredi kampanyası duyurusu ile birlikte vatandaşlara 5 dakika içerisinde işlem yaparak Kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirerek 12 ay vadeli 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli krediyi banka üzerinden alabilirsiniz. Akbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar internet bankacılığı şifresi alarak Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi imkânından faydalanabiliyor.

Akbank ayrıca Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı 44 25 numarasına gönderin. Akbank müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25 numaralı çağrı merkezi numarasını arayarak da Kredi başvurusunu yapabilir yapmış olduğunuz kredi başvurusu sorgulamasını yine bu kanal üzerinden halledebilirsiniz.

Denizbank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli Kredi başvurusunu yapmak istiyorsa cep telefonları üzerinden mesaj atmaları yeterli olacaktır. 3 ay ertelemeli toplamda 36 ay vadeli kredi sms ile başvuru yapmak istiyorsanız cep telefonunuza Mesaj kısmına girerek ücretli bir mesaj atmanız gerekmektedir. Kredim yazın boşluk bırakın t.c kimlik numarasını yazarak bu mesajı 32 80 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere sonuç verecek onaylanan tutarı en yakın banka şubesi üzerinden kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası üzerinden 9999 TL ödeme

Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 9999 TL ödeme hemen vermektedir. Devlet bankası olan Ziraat Bankası emekli olan vatandaşlara da bu paraları internet bankacılığı üzerinden vermektedir. Ziraat Bankası internet bankacılığına giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir onaylanan kredinizi hemen aynı gün içinde Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden hesabınıza yatırabilirsiniz.