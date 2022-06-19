İcralık olan ve sicil bozuk olan vatandaşları 50.000 TL'ye kadar ödemeleri kamu bankaları yapacak

İcralık olan ve kara listede olan vatandaşlar için kamu bankaları Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi vereceğini açıkladı. 30 Haziran tarihine kadar devam edecek olan Bu kampanyada Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank daha önce bankalarda kredi sicili bozuk olan vatandaşlar için yeni bir kampanya duyurdu. 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara banka şartlarına uygun olması durumunda 3 ay ertelemeli olarak da Kredi imkanı sunulmaktadır.

36 ay vadeli 24 ay vadeli 12 ay vadeli 3 kredi paketi ile birlikte icralık ve kara sicili bozuk olan kişilere hızlı bir şekilde işlem yapılarak Kredi imkanı sağlanacaktır.

Başvurular nasıl yapılır?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden icralık ve kara listede sıkıntısı olan vatandaşların kredi kullanabilmeleri için emekli olması gerekiyor. Emekli olan vatandaşlar Kara listede olup kredi borçlarını ödedikten sonra emekli maaşlarını kamu bankalarına taşıyarak 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilir ve bu kredileri aynı gün içinde kendi hesabına yatırabilir.

Kara listede olan emekli kredi kullanmak istiyorsa Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte hem maaş taşıma işlemlerini yapmalı hem de kredi başvurusu yapmalıdır. Banka genel müdürlüğü tarafından değerlendirmeye girilecek olan bu Kredi kampanyasında 1 ve 4 iş günü arasında sizlere Kredi sonucu gelir onaylanan krediyi de hemen kullanırsınız.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorsanız bankaların resmi internet sayfalarına girerek tüm kredi kampanyaları hakkında bilgileri alabilir Kredi başvurunuzu yapabilir ve faiz oranlarını öğrenerek aylık hesaplamalarınızı internet sitesi aracılığıyla yapabilirsiniz.