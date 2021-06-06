Emekliye Müjdeli Haber! 4.500 TL Maaş Ödenecek

Son dakika haberi olarak verilen bu haber ile Temmuz ayı zamlarını bekleyen emeklilere, yeni emekli zammı haberi geldi. Temmuz ayında bol kazançlı bir ay olacak. Emekliler hem maaş zammı hem de bayram ikramiyeleri alacak. Temmuz ayında %3 zam ile birlikte emeklilere ayrıca enflasyon oranlarına göre de ödemeler yapılacak. Bu durumda tahmini olarak en fazla %7.66 oranında bir ödeme yapılacağı bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberimizde...

Temmuz zammı bekleyen emeklilerin ne kadar maaş alacakları hemen hemen belli olmaya başladı. Emekli vatandaşların enflasyon oranlarına göre maaşlarına zam yapılacak. Temmuz zammı oranı 5 Temmuz'da belli olacak. Tahmini rakamlar ile aile yardımları hariç memur emeklisi maaşı 4.500 TL olacağı konuşuluyor. Bu zam haberi ile emekli olanların yüzü gülecek.

Emeklinin Beklediği Zam Haberi

Emekli olan kişilere sürpriz ödemeler yapılacak. 4500 TL'ye kadar maaş alma fırsatı Temmuz ayından itibaren yürürlüğe girecek. %3 zam oranı ile birlikte, enflasyon oranları da eklenerek en düşük emekli memur maaşı 4.500 TL olacağı söylenmektedir. Milyonlarca emekli ve memur Temmuz zammında ne kadar zam alacaklarını merak ediyorlar. Şu zamana kadar 5 aylık enflasyon oranı ile Haziran ayının tahmini enflasyon oranlarının ortalaması %7.66 civarında olacak. Bu oranlarda eğer onaylanırsa, en düşük maaş 4.500 TL olacak.

Memura Zam

Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz ayında sevindiren haberler gelecek. Bu ay içinde çifte zam alabileceksiniz. Hakem kurulu tarafından belirlenen zam oranı %3 olarak biliniyor. Bu zam oranı ile birlikte son 6 aylık enflasyon oranları da maaşlarınıza eklenecek. Bu şekilde enflasyon farkı ve %3'lük zam ile en düşük maaş 4.500 TL olacak.

Ocak ayından itibaren oluşan enflasyon oranlarının %3'lük kısmı, fark olarak maaşlara yansıyacaktır. Son 5 aylık veriler belli oldu ve Haziran ayı enflasyon oranından sonra zam haberi gelecektir. Temmuz ayında, ayrıca emekli olan kişilere bayram ikramiyesi de verilecek.

Emekli Bayram İkramiyesi Ödenecek mi?

Temmuz ayında emekli olan kişiler, emekli maaşlarını zamlı alacaklar. Ayrıca emekli maaşı zam olan kişiler, 1.100 TL kurban bayramı ikramiyesini de bu ay içinde alacaklar. Bu şekilde çifte bayram yapmış olacaklar. 5 Temmuz 2021 tarihinde emeklilerin alacakları kesin zam belli olacaktır.