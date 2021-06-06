Bakan Açıkladı! Destek Ödemeleri Banka Hesaplarına Yatıyor

Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan ve ekonomik zorluk çeken kişilere, devlet destekli bir çok ödeme yapılmaya devam ediyor. Devlet tarafından, çeşitli sebeplerden dolayı ekonomik zorluk çekenlere verilen bir diğer ödeme ise Tarım ve Hayvancılık işleriyle uğraşan kişilere olmaktadır. Tarımsal üretimin artması için yapılan bu destek ödemelerinde, çiftçilere teşvik ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Bakan Pakdemirli, son dakika haberi olarak, destek ödemelerinin yapıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , yapılan ödemelere ifaden şu açıklamaları yaptı. “Hububat, baklagil, dane mısır desteği kapsamında 11.576 çiftçimize 39 milyon 442 bin TL, mazot ve gübre desteği kapsamında 17.870 çiftçimize 102 milyon 984 bin TL, küçük aile işletme desteği kapsamında 14.443 üreticimize 4 milyon 940 bin TL, çay budama masrafı desteği kapsamında 3 milyon 423 bin TL olmak üzere toplamda 150 milyon 790 bin liralık destek ödemesini çiftçilerimizin banka hesaplarına yatırmaya başladık.”

Çiftçilere Destek Devam Ediyor

Pandemi döneminde oldukça sıkıntı yaşayan kesimlerden birisi de Tarım ve Hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimizdir. Bu sebepten ötürü devletimizde bu kişilere desteklerini devam ettirmektedir. Tarımın tekrardan canlanması için teşvik yardımları yapılmaktadır. Tarım ve Orman bakanlığı tarafından verilen bu destekler her ürün için ayrı ayrı destek yapılmaktadır. Çiftçiler için verilen bu destek ödemelerinde tarım işlerinin daha çok teşvik edilmesi planlanmaktadır.

Bu yıl içinde belirlenecek ve bakanlık tarafından takvimle ödemeler yapılacaktır. Çiftçiler bu ödemeleri ekip biçmeye devam etmeleri için alacaklardır. Tarımsal üretimin önemi yaşadığımız bu pandemi döneminde daha çok önemli olmuştur. Bu önemin artması ile harekete geçen devlet yetkilileri desteklerine devam etmektedir.

Konuyla ilgili yaptığı son açıklama da ayrıca "Çiftçilerimiz üretim yapmaya odaklansınlar. Onlar ürettikçe devlet onların yanında olup her sorunlarının aşılmasına yardımcı olacaktır. Tarımsal destek ödemelerimiz yıl içerisinde sürekli yapılmaktadır. Bu ödemelerden yaqrarlanmayan çiftçimiz kesinlikle kalmayacaktır. Yeterki tarımsal üretimi arttıralım devlet elini taşın altına her zaman sokmasını bilmiştir ve buna da devam edecektir." ifadelerine de yer veren Bakan Pakdemirli, ödemelerin verildiği IBAN numaralarına yapıldığını söyledi.

Sizlerde ödemelerin yapılıp, yapılmadığını e-devlet sistemi üzerinden sorgulayarak öğrenebilirsiniz. Tarım ve Orman Bakanlığının ayrıca ödeme yapmış olması durumunda sizlere SMS atacağını da söylemek istiyoruz. E-devlet şifreniz varsa, bu ödemeleri e-devlet sitesinden de sorgulayabileceksiniz.