Emekliye müjdeler olsun! Cumhurbaşkanı açıkladı

Emekli maaşı alıyorsanız, kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için yeni bir kampanya devlet destekli olarak verileceği açıklandı. Emekli maaşı üzerinden başvuru yaparak nakit kredi almak isteyenler belirtilen açıklamada kredi olarak 50 bin TL ödeme alacaklardır. Nakit kredi almak isteyen emekli maaşını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alıyorsa şartları uygun olarak 50.000 TL'ye kadar devlet destekli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak 36 ay vadeli yeni başlayan Kredi kampanyasına katılabilir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden sizler de Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden işlem yapmak istiyorsanız banka internet sitesine giriş yaparak buradan kredi başvuru formunu doldurabilir ve hemen işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvuru yapacak olan vatandaşların emekli olması ve emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden almaları ile birlikte hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri yapılacağı açıklandı.

Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almayan vatandaşlar maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra bankalar üzerinden alacakları kredilerde şartlar dahilinde hemen aynı gün içinde hizmet yapılarak Kredi işlemlerinden faydalanabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara sadece 50.000 TL kredi değil daha yüksek limitlerde borç kapatma kredisi ipotekli kredi konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredilerde de uygun faiz oranları ile birlikte işlem yapılacağı açıklandı.