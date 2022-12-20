Emekliye müjde verildi, Emekli maaşları alanlar bu ay ödeme alacak, Bir daha olmayacak..

Emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte kredi başvuru imkanı sağlanacak. Emekli maaşı alan kişilere bankalar üzerinde verilen bu nakit, daha önce Kredi alsanız bile sizlere hemen ödeme olarak verilecektir. Emekli maaş hesapları üzerinden başvuru yapmanız durumunda kredi notuna göre faiz oranları ile işlem yapılmaktadır.

EMEKLİYE MÜJDELİ HABER

EMEKLİ maaş alan kişilere hemen ödeme verilecek. Banka uygun faizlerle kredi ödeyecek. Nakit kredi alacak kişilere hemen kredi hesaplara yatacak. Kredi notu uygun olan kişilere bankalar hemen sonuç vermektedir.

Emekli maaş hesabı üzerinden Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alan kişiler başvuru için banka şubelerine gitmelerine gerek kalmayacak. Nakit kredi alacak kişilere banka 5 dakika içinde internet bankacılığı üzerinden işlem yapacak. Kredi için başvuru yapacak olan kişilerin emekli maaşları bu banka üzerinden olması durumunda kredi alabilecek. Banka uygun faiz oranları ile birlikte emekli kredisi banka şubelerinden de ödeyecek.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvuru yaparak kredi alacak kişilere bankalar verdikleri 50 bin TL kredi için ayrıca banka müşterisi olması durumunda kredi kartı da verecek. Bu şekilde Kredi almış olacaksınız ve kredinizi hemen aldığınız gibi kredi kartı ödemesi de alacaksınız. Banka en uygun Faizlerle emeklilere kredi verecektir.

Emekli maaşlarınızı aldığınız bankalar üzerinden güncel kredi kampanyalarını merak ediyorsanız internet sitesi üzerinden işlem yapabilir ve kampanyaları öğrenebilirsiniz.