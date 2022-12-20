4A, 4B, 4C’linin 1 Ocak 2023 emekli maaş zammı! SSK-SGK, Bağ-Kur emeklisi maaş tablosu! En düşükten en yükseğe…

En düşükten en yükseğe… 4A, 4B, 4C’linin 1 Ocak 2023 emekli maaş zammı! SSK-SGK, Bağ-Kur emeklisi maaş tablosu! Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu senenin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam gelecek.

Emekliler toplumun ekonomik olarak en çok sıkıntı çeken kesimleri arasında yer alıyor. Bunun sebebi ülkemizde emekli maaşlarının düşük olması şeklinde gösterilmektedir. Bu maaşların arttırılması ve emeklilerin haklarını en iyi şekilde kullanabilmeleri açısından düzenlemeler yapılıyor.

Bu düzenlemelerin bitmesi ile birlikte emekliler de artık yüksek maaşlar almaya başlayacak. Bu artışların net olarak maaşlara yansıması ile yılbaşından sonra belli olacak.

Emekli Maaşlarındaki Zamlar Ne Zaman Belli Olur?

Emekliler, memurlar, asgari ücretle çalışanlar bugünlerde çok heyecanlı günler yaşıyor bunun sebebi günlerdir konuşulan maaşlara zam yapılması meselesidir. Maaşlara yapılacak olan zamların netlik kazanması için çalışmalar sürerken bu zamların neye göre ve ne kadar olacağı da anbean takip ediliyor.

Emekli maaşlarından da yüksek miktarda artış beklentisi bulunuyor. Bu beklentinin tam olarak belirlenmesi ve maşa yansıyacak miktarın görülmesi için yeni yılın ilk aynı beklemek gerekiyor. Bu alınacak olan maaşın miktarı zamları da ortaya koyacaktır.

Ssk Ve Bağ-Kur Emeklileri Kaç Para Alacaklar?

Mevcut maaş: 3.500 % 17.17 zamlı maaş: 4.100,95 Mevcut maaş: 3.600 % 17.17 zamlı maaş: 4.218,12 Mevcut maaş: 3.700 % 17.17 zamlı maaş: 4.335,29 Mevcut maaş: 3.800 % 17.17 zamlı maaş: 4.452,46 Mevcut maaş: 3.900 % 17.17 zamlı maaş: 4.569,63 Mevcut maaş: 4.000 % 17.17 zamlı maaş: 4.686,80 Mevcut maaş: 4.100 % 17.17 zamlı maaş: 4.803,97 Mevcut maaş: 4.200 % 17.17 zamlı maaş: 4.921,14 Mevcut maaş: 4.300 % 17.17 zamlı maaş: 5.038,31 Mevcut maaş: 4.400 % 17.17 zamlı maaş: 5.155,48 Mevcut maaş: 4.500 % 17.17 zamlı maaş: 5.272,65 Mevcut maaş: 4.600 % 17.17 zamlı maaş: 5.389,82 Mevcut maaş: 4.700 % 17.17 zamlı maaş: 5.506,99 Mevcut maaş: 4.800 % 17.17 zamlı maaş: 5.624,16 Mevcut maaş: 4.900 % 17.17 zamlı maaş: 5.741,33 Mevcut maaş: 5.000 % 17.17 zamlı maaş: 5.858,50 Mevcut maaş: 5.100 % 17.17 zamlı maaş: 5.975,67 Mevcut maaş: 5.200 % 17.17 zamlı maaş: 6.092,84 Mevcut maaş: 5.300 % 17.17 zamlı maaş: 6.210,01 Mevcut maaş: 5.400 % 17.17 zamlı maaş: 6.327,18 Mevcut maaş: 5.500 % 17.17 zamlı maaş: 6.444,35 Cüzdandan çıkan 5-10-20-50-100 TL'niz bir anda değerlenebilir! Tam 250.000 TL fiyat biçtiler! Mevcut maaş: 5.600 % 17.17 zamlı maaş: 6.561,52



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