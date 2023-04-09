Emekliye Müjde ve Ek Ödeme! IBAN numarasına Göre ödeme alın

Emekli maaş hesabınız üzerinden müjdeli haber geldi. Emekli olan vatandaşlar için yapılan yeni ek ödemeler ile ilgili karar açıklandı ve emeklilerin IBAN numaralarına bu paraların yatmaya başladığı söyleniyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alan kişiler 50.000 TL'ye kadar Daha önce bu bankalar üzerinden kredi kullanmaları durumunda uygun faiz oranları ile birlikte tekrardan devlet destekli 36 ay vadeli kredi kullanabilecekler.

Ziraat Bankası ve diğer iki kamu Bankası olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden emekli maaşı almanız durumunda 50.000 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizler de başvuru yapabileceksiniz.

3 KAMU BANKASI TARAFINDAN ÖDEMELER YAPILACAK

3 kamu Bankası tarafından emekli olan vatandaşlar için yapılan ödemeler başvurularını gerçekleştirecek olan tüm emeklilere 5 dakika içerisinde banka hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank hesabınızın olması durumunda başvuru şartlarına uygun olarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve nakit krediler kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak dilediğiniz zaman ödeme alabilecek ve bireysel kredi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank Banka hesabı üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olmak şartı ile bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak diledikleri zaman bu kredilerden faydalanabilecekler ve nakit kredi ödemelerini hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir. 3 kamu Bankası üzerinden de sizlere verilecek olan bu krediler mobil uygulamalar üzerinden 7/24 verilmektedir.