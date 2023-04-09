Ziraat Bankası emekliye 30 bin TL ödeme onayladı, Her emekli alabilir

Ziraat Bankası emekli maaşı alan vatandaşlar için yapmış olduğu yeni kampanyada 30.000 TL bireysel tüketici kredisi kampanyasına başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri vereceği bir kredi paketi hazırladığını açıkladı. Ziraat Bankası emekli maaşı hesabı üzerinden başvuru yaparak bireysel kredi kullanmak isteyen emeklilere 36 ay vadeli olarak verilecek olan bu kredilerde şartlara uygun olan kişiler ödeme alabilecek.

Ziraat Bankası emekli maaş hesabınız üzerinden sizlere vereceğim bu kredilerde maaş müşterisi olmanız durumunda işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz kampanyaları açıkladı. Ziraat Bankası emekli maaşı hesabı üzerinden başvuru gerçekleştirerek bireysel tüketici kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara emekli maaş hesapları üzerinden vereceği bu kredilerde 30.000 TL kredi limiti gelir belgesiz olarak verilmektedir.

ZİRAAT BANKASI 30.000 TL EMEKLİ KREDİSİ

Ziraat Bankası 30.000 TL emekli kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başvurularını banka şubeleri üzerinden almaktadır. Ziraat Bankası 30.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emeklilere internet bankacılığı uygulaması kullanmaları durumunda Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden de kredi ödemesi vermektedir. Ziraat Bankası 30.000 TL emekli kredisi almak isteyen kişiler için başvuru şartlarına uygun olmaları halinde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanarak uygun faizlerle ödemelerini gerçekleştirebilirler ve nakit kredi kullanabilirler.