Çadlılar, Fransız Karşıtı Duyguların Sahel'de Yeni Zirvelere Ulaşmasını Protesto Etti

Düzinelerce Çadlı polis, Batı Afrika devletinde Fransız birliklerinin varlığını protesto eden öğrencileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandıktan sonra başkent N'Djamena sokaklarında devriye geziyor.

Görgü tanıkları, Cumartesi günü binlerce Çadlı'nın aynı nedenle protesto amacıyla üç kasabada sokaklara dökülmesinin ardından Pazartesi günü güvenliğin arttığını söyledi.

İnsanlar, geçen yıl kurulan bir sivil toplum inisiyatifi olan Wikit Tamma hareketi tarafından düzenlenen hafta sonundaki protestolar sırasında "Çad Özgürdür ve Fransa dışarıda" anlamına gelen Arapça bir ifade olan "Çad hurra, Fransa barra" sloganları attılar.

Fransız petrol devi Total'e ait yedi benzin istasyonu saldırıya uğradı ve Cumartesi günü başkent N'Djamena'da patlak veren huzursuzlukta bir düzine polis yaralandı, isimsiz bir polis yetkilisi AFP'ye verdiği demeçte.

Ayrıca başkanlık sarayına ulaşmaya çalıştılar ancak polis tarafından göz yaşartıcı gazla dağıtıldılar.

Son yıllarda, Fransa'nın eski Afrika sömürgelerindeki varlığına karşı duyulan kızgınlık, özellikle Mali, Nijer, Burkina Faso ve şimdi binlerce Fransız askerinin İslam Devleti ve El Kaide ile bağlantılı silahlı gruplarla savaşmak için konuşlandırıldığı Çad'da artmaktadır.

Geçen yıl, Burkina Faso'dan Mali'nin merkezine giden Fransız birlikleri, Nijerya'nın bir kasabasında bu tür iki protestocuyu öldürdü.

Bu Şubat ayında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris ile Bamako arasındaki ilişkilerin bozulmasıyla Fransız birliklerinin Mali'den çekildiğini açıkladı.

Eski Çad cumhurbaşkanı Deby'nin rejimi, çok sayıda darbe girişimine ve Paris'ten askeri destek ve fon alan N'djamena'yı baltalamaya çalışan isyancıların çabalarına rağmen otuz yıl sürdü.

2008 yılında Sudan tarafından desteklenen isyancılar cumhurbaşkanlığı sarayına yaklaşmayı başardığında, Fransız ordusu müdahale etti ve onları ülkeden kovdu. Üç yıl önce Fransa, başkent N'Djamena'ya giderken Libya üssü olan başka bir isyancı gruba karşı karada ve havada bir kez daha askeri destek teklif etti.

Ve geçen Nisan ayında Deby, başkentin kuzeyindeki Nuku kasabasında savaş alanında öldüğünde, parlamentonun başkanı Çad anayasasına göre cumhurbaşkanı olmalıydı.

Ancak Fransa, merhumun geçici hükümetin başı olarak Kaka olarak da bilinen 38 yaşındaki oğlu Mohamat Deby'nin yerleştirilmesini destekledi. Bu, Wakit Tamma hareketi de dahil olmak üzere muhalefetteki birçok kişinin itiraz ettiği bir hareketti.

Çad ve Sudan araştırmacısı ve daha önce Uluslararası Kriz Grubu'nda çalışan Jerome Tubiana, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Paris'in 30 yıl boyunca Deby rejimine ve ardından Deby'nin ölümünden bu yana iz bırakıyor gibi görünen askeri ve hanedan ardıllığına koşulsuz desteği bu duyguya büyük ölçüde katkıda bulundu" dedi.

"Sudan veya Mali de dahil olmak üzere diğer ülkelerde, Fransa'nın mutlaka askeri darbeleri desteklemediği gerçeği de öyle" diye ekledi. "Bu çifte standartlar Çad'ın acısını tartışmasız bir şekilde artırdı."

Çad'da Değişim Cephesi ve Çad Uyum (FACT) hareketi de dahil olmak üzere farklı isyancı gruplar arasında barış görüşmelerinin devam ettiği Katar'ın başkenti Doha'daki hükümete karşı da muhalefet yaşandı.

Bazı gruplar söylemden çekildi ve bazı gözlemciler bu görüşmelerin Çad genelinde anlamlı bir sonuca veya barışa yol açabileceği konusunda kötümser.

Bütün bunlar Çad'da muhalefete kristalize oldu – ve bu hafta sonu bir tezahür.

Sudan sınırına yakın Abeche şehrinde, protestocular orada bir Fransız askerinin heykelini tahrip etti.

N'Djamena'daki Kral Faysal Üniversitesi'nde medya öğrencisi olan 28 yaşındaki Ousman Bachir, El Cezire'ye telefonla verdiği demeçte, "Direnişimizin tam olarak ne zaman verimli olacağını bilmiyoruz" dedi. "Şu anda bizim endişemiz bu değil, ancak bildiğimiz şey, Fransa'nın ülkemize askeri ve siyasi olarak müdahalesini protesto etmek."

Polis tarafından çağrılan Wakit Tamma'nın kurucusu Max Loalngar, El Cezire'ye protestoları ülkelerindeki Fransız varlığını sona erdirmek için düzenlediklerini söyledi.

Grup, aralarında eski bakan Hissien Massar Hissien'in de bulunduğu birkaç protesto organizatörünün daha evlerinden tutuklandığını söyledi.

Geçen hafta aktivistler, Bathaa eyaletinin başkenti Attia'nın başkenti Çad'ın merkezindeki Fransız askerlerinin bilgi ve fotoğraflarını paylaşarak, Fransız askerlerinin yeni bir askeri üs kuracağını söyledi. Fransız büyükelçiliği, tıpkı Çad hükümetinin de yaptığı gibi, bir açıklamada bunu reddetti.

Hükümet sözcüsü Abdulrahman Koulamallah, Fransız ordusundan bazı askerlerin Attia havaalanına geldiğini, ancak teknik nedenlerden dolayı bir yıldan fazla bir süredir yere indirilen bir Fransız uçağını tamir etmek için orada olduklarını doğruladı.

El Cezire'ye verdiği demeçte, "Birkaç asker var, bunların yaklaşık 30'u uçağı korumak için birkaç araç ve bir askeri tankla birlikte" dedi. "Bazen uçaklar bu nedenle Fransa'dan geliyor, ancak ülkede aktivistlerin söylediği gibi Fransız askeri üssü yok."

"İnsanlar, Fransa'nın müdahale ettiği sosyal medyadaki siyasi propagandaya dayanarak dışarı çıktılar" diye ekledi. "Fransa, hastaları ve herkesi tedavi etmek için en az 1500 asker ve hastane ile 60 yıldan fazla bir süredir bu ülkede."

Ancak Koulamallah ayrıca protestocuları hırsız olarak nitelendirdi ve protestoları "bazı hırsızlar petrol istasyonlarını çalmaya ve sabote etmeye çalıştığında, polis onlara göz yaşartıcı gaz attığında, bu önemli değildi" dedi.