Emekliye Müjde: Son Dakika, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Canlı Açıkladı

Emekli olan kişiler daha önce yapmış oldukları ihtiyaç kredisi konut kredisi ve taşıt kredisi başvurularında özellikle kamu bankaları tarafından kredi onayı alamıyordu. Özellikle banka borçlarını kapatmak isteyen emekliler tek bir yere ödeme kolaylığı sağlamak için devlete sesini duyurmayı başardı. Emekli olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden devlet destekli olarak kredi kullanabilecek. Emekli olan kişilerin bankalara olan borçlarını kapatabilecekleri bu kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek bilgi alabilir veya bankaların internet sitelerine girerek buradan başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, devlet bankaları içinde emekli olan kişilere kredi verileceği hakkında bilgileri duyurmuştu. Kamu bankaları da bu duyuru sonrasında yeni kampanyalarını hazırladı ve bugünden itibaren emekli olan kişiler için başvuru almaya başladı. Emekliler için hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi verecek olan bankalar, 100000 TL'ye kadar limiti ayarladı ve 36 ay vadeye kadar bu kredileri kullanacağı hakkında bilgileri verdi. yüzbin TL'ye kadar alacağınız hem borç kapatma hem de ihtiyaç kredilerinde Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank öncülük yapacak ve sizin kredi notumuza göre, faiz oranlarından yararlandırarak kredi kullandırılacaktır.

Emekli olan kişiler, ayrıca, emekli maaşlarını Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden alma şartı ile emekli maaş almış olduğu banka üzerinden kredi başvurusu yaparak, işlem yapabilecektir.

Bu ihtiyaç kredi kampanyası devlet destekli sunulmaktadır. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen emekli vatandaşlar Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi kamu bankalarına başvurabilmektedirler. Emeklilik şartı sağlanarak başvurulması halinde kredi limitleri yüksek tutulmakta olup borç kapatma kredisi ve ihtiyaç kredisi gibi imkânlar sunulmaktadır.Kişilerin emekli maaşlarını Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi kamu bankalarına taşımaları durumunda emekli maaşları üzerinden Emekli promosyonu da ayrıca verilmektedir. Bu promosyon 750 TL’ye kadar varabilmektedir.