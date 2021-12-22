PTT Puanı Düşük Olan Vatandaşlar İçin 40.000 TL Limit Hazırladı

Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, 40000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsa, banka kredi puanı düşük olsa bile bu bankanın anlaşmış olduğu Aktif Bank üzerinden kredi başvurusu yapabilir. Ptt yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte sigortalı olarak çalışan emekli olan ve devlet memuru olan vatandaşlar için bireysel ihtiyaç kredisi olarak 36 ay vadeli 40000 TL kredi limiti hazırladı.

Ptt üzerinden yapacağınız bu kredi başvurusunda, 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilir, hemen kredi kullanabilir isterseniz de SMS atarak oturduğunuz yerden ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz. Bankalar üzerinden başvuru yaparak, kredi onayı alamayan vatandaşlar için yapılan bu kampanyada puanı düşük olan ve bankalarda herhangibir sıkıntısı olmayan kişiler hemen kredi onayı alabiliyor.

Aktif Bank üzerinden verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, diğer bankalara nazaran daha yüksek faiz oranlarıyla bu kredileri kullanacağının altını çizmek istiyoruz. Banka düşük kredi notuna kredi verdiği için kredi faiz oranları biraz yüksek olabiliyor. başvuru yapmak isteyen kişiler SMS atarak hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

Sms ile aktif Bank üzerinden PTT aracılığı ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi TC kimlik yazarak, 30 50 numarasına göndermeniz gerekmektedir. Bu mesajı gönderdikten sonra 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu gelir ve onaylı tutar için sizi genel müdürlük tarafından ararlar. Ptt şubelerine giderek kredi kullanamayacaksınız bunu genel müdürlük tarafından arandığınız zaman iletebilir veya krediyi ev veya iş adresinizde kullanabilirsiniz.

3050 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar en yakın PTT şubesinden veya banka personelinin ev veya İş adresine gelmesi durumunda onaylı tutarı kullanabilirsiniz. Eğer sms ile başvuru yapamadıysanız 40.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak da işlem yapabilirsiniz. Resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında banka değerlendirmeye kısa bir süre içerisinde yaparak sizlere ne kadar onay vereceği hakkında bilgi verir.detayları öğrenmek istiyorsanız sizlere en yakın PTT şubesine giderek kredi hakkında bilgi alabilirsiniz.