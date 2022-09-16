Emekliye müjde! Nakit ihtiyaç için Cumhurbaşkanı Düğmeye bastı! Eylül sonuna kadar ödenecek

Emekli olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak hemen devlet destekli olarak yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirebileceği bir ihtiyaç kredisi kullanmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan bu krediler, kamu bankaları hesaplarınız üzerinden sizlere aktarılmaktadır.

Emekli maaşınız eğer Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuçlarınızı öğrenebileceğiniz bu kredi kampanyalarına hızlı bir şekilde katılabilecek ve onaylanan bu kredilerle birlikte hemen aynı gün içinde hesaplarınıza da ödemeler getirebileceksiniz. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve bankalardan kredi kullanamayan kişiler nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak hemen hızlı bir şekilde bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi alabilmektedirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş almanız durumunda devlet destekli olarak verilecek kredilerde, limitler belirlendi. 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz 36 ay vadeli olarak kredi kullanırken, 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli 100000 TL üzerindeyse 12 ay vadeli krediler sizleri hazırlanmıştır.

Nakit ihtiyacı olan emekliler, başvurularını banka şubeleri üzerinden banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabilecekleri gibi, ayrıca yüksek limitli olarak kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşlara, diğer bankadaki olan borçlarını da kapatarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yaparak ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar, aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırarak, 5 dakika içerisinde de kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlamaktadır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizlerde devlet destekli olarak ve Cumhurbaşkanlığı tarafından da onayı verilen bu kredileri, kampanyalarına katılabilmeniz için banka maaşınızı hemen kamu bankalarına taşımanız isteniyor.