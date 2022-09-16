Bu Yöntemle, Kredi Kartı Borcunuz Çok Yüksekse işe Yarıyor!

Son zamanlarda yaygın olarak kullanılan kredi kartı borç ve harçlarının sık sık tahsil edilmesi vatandaşlar için sorun haline geldi. Bu konuya odaklanan Bilal Emin Turan, köşe yazısında borç erteleme, ek ödemeler ve ertelenmiş ödemeler hakkında konuştu.

Bilal Emin Turan, Kredi Kartı Borcu Geciktirme Yollarını Açıkladı

Bilal Emin Turan, vatandaşların kredi kartı borçlarının tahsil edilemediğinden veya ödenmediğine dair, " Her aşamada kullanılan kartlar da bir önceki aşamadaki pozisyonu arttırır. Yani geliriniz aynı oranda artmıyorsa ödeme sorunu yaşarsınız. Bazen asgari ödeme tutarı bile karşılanmıyor. Ödenmemiş borçlar nedeniyle, kart zamanla kapanır.

Ardından yasal süreç başlar. Bu durum kara listeler, düşük sayılar ve haciz gibi olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Bu durumdan çıkılmadığında veya aylık ödeme konusunda sorun yaşayacağınızı hissedebilirsiniz. Bu yüzden büyük ödemeleri erteleyebilir ya da taksitleri artırabilirsiniz. Taksit arttıkça ödeme vadesi uzadığından büyük aylık ödemelerden kaçınılabilir. Bu, bütçe yönetimini kolaylaştırır. " dedi.

Ek Taksitlerin Harcamanın Hesaplaması

Artan taksitleri veya ek taksitlerin maliyetini okuyuculara anlatan Bilal Emin Turan, “Unutulmamalıdır ki artan oranlar faiz getirecektir. Bireysel kredi kartı ile yapılan ek ödemelerde sözleşmede belirtildiği şekilde faiz uygulanacaktır. Taksitli ödemelerde aylık %1,73 faiz oranı ile 1 ile 12 ay arasında dilediğiniz taksit seçeneğini tercih edebilirsiniz. 50 TL ve üzeri harcamalarda ek taksit gerekebilir. Burada, taksit sayısı kanunla sınırlıdır.

7.750 TL eğitim harcaması var. Bu masraflar kuruma ödendiğinde 8 taksitte ödenir. Bu durumda aylık ödeme 969 TL olur. Ek taksit talep edilmesi durumunda 10 ay boyunca yeni aylık ödeme tutarı 790 TL'dir. Bu da 160 lira daha ödenmesi gerektiği anlamına geliyor. Bu aylık taksiti azaltmak için 4 ek taksit başvurusunda bulunursanız, aylık taksit 673 TL'ye düşecektir." dedi.

Ekstre Geciktirme Yöntemleri

Bilal Emin Turan, taksit ertelenmesi ve kredi kartı borcunun belirli bir süre ertelenmesi konularında da bilgi verdi; Aynı rakamı 7.750 kullanarak, o dönem için erteleme maliyetlerinin maliyetini 1, 2 veya 3 ay olarak hesaplayalım. Hesabımızın ve kartımızın bulunduğu bankanın mobil şubesine giriyoruz. 8 taksitler 7.750 TL maliyetle bir aylık ödemesiz dönem talep ederseniz, sizden 244 TL ücret alınır. Bu, toplam maliyetin yaklaşık %3'ü kadardır. 2 ay gecikme talep ederseniz maliyet 323 lira 3 ay sonra 402 lira olacak." dedi.