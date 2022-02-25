Başvuran Herkese Nakit Ödeme Desteği Verilecek! 10.000 TL PTT Üzerinden Çekilecek. Ptt üzerinden 10 bin TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar için artık kredi notu, dert değil. Banka üzerinden yapılacak olan başvurularda banka kredi notu düşük olan vatandaşlardan nakit onay alabilecek. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların başvurması durumunda 10000 TL'ye kadar 36 ay vadeli nakit kredi kullanabilecekleri yeni kampanya açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda PTT ve Aktif Bank ortaklığında başlatılan bu kampanyaya katılarak sizlerde hemen nakit kredi kullanabilirsiniz. Ptt şubelerinden veya PTT şubelerine gitmeden SMS ile başvurunuzu gerçekleştirerek, istediğiniz zaman nakit kredi kullanabileceksiniz.

Başvuru Yapmak İstiyorum

Ptt üzerinden alabileceğiniz 10.000 TL nakit kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın PTT şubesine giderek kimliğinizle birlikte gişe personelinden destek alabilirsiniz. Ptt şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar ise banka tarafından SMS atarak hızlı bir şekilde nakit kredi kullanabilecek.

Ptt şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlara SMS atmak için cep telefonunun mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazar ise aktif bankın n-kolay kredi kampanyasına katılacaktır. Yazmış olduğunuz bu mesajı: 30 50 numarasına göndererek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden sizlere sonuç bildirilecek onay almanız durumunda da PTT şubelerinden veya ev adresinizden iş adresinizden bu parayı kullanabileceksiniz.

Emekli olup, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ise PTT üzerinden emekli maaş alması durumunda 10000 TL ve üzerinde 80000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve borç transferi kredisi kullanabiliyor. Emekli maaşınızı PTT'ye taşıyarak da bu kampanyalardan faydalanabilirsiniz. Kampanya detaylarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitesine girebilir, buradan güncel faiz oranları ile başvuru şartlarını inceleyebilirsiniz.