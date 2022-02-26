Emekliye Müjde; Hesabına 7645 TL Ödeme Yattı. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve nakit ihtiyacı olan emekliler için kampanya başlatan kamu bankaları kendi Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için 7645 TL ödeme veriyor. T.c. kimlik numaranız üzerinden emekli maaşımız ile birlikte alabileceğiniz bu nakit ödemesinde hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirerek hemen sonuç alabileceksiniz. Emekli olan vatandaşlar emekli maaşını Ziraat Bankası VakıfBank ve ya Halkbank üzerinden alıyorsa başvurularını gerçekleştirerek kendi hesaplarına bu parayı yatırabilir ve artı para olarak kendi hesapları üzerinden istedikleri zaman kullanabilir. 7645 TL ödeme alacak olan emekli 12 ay vadeye kadar taksitli nakit avans limiti olarak bu parayı geri ödemesini de yapabilecektir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli olan kişilere ek ödeme başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız emekli maaşı almış olduğunuz hesap üzerinden 7645 TL ödeme almak için bankanın internet bankacılığına veya mobil uygulamasına giriş yaparak hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank vatandaşların yapmış oldukları bu Kredi kampanyalarında hızlı bir şekilde nakit avans olarak artı para emekli maaşı hesabı üzerinden yatırıyor.

Kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ayrıca banka şubelerinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak bu nakit imkanından faydalanabilir. Bankaya maaş taşıyan emekliler ayrıca bu nakit avans limitleri haricinde bankadan yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi de kullanılabiliyor.