Emekliye Müjde Geldi! Bankadan Hesabınıza 2500 TL Ödeme Kesinleşti! Kimler Alacak Haberine Bakın

Emekli maaşınız yetmiyor mu? Merak etmeyin Garanti Bankası size yardım edecek! SGK emekli maaş ödemelerini özel bir şekilde 2.500 TL'ye varan promosyon ödemeleri ile kredi avantajları sunulacak!

Nakit problemi bulunan emekli vatandaşların cebini rahatlatacak fırsatlar Garanti Bankası tarafından son dakika açıklaması biçiminde ilan edildi. Emekli maaşını Garanti Bankası'na taşıyan bütün emekli vatandaşların faydalanabilecekleri ek ödeme avantajı kapsamında 2500 TL'lik ek ödeme yapılacak. Üstelik herhangi bir koşul ya da ek şartı olmadan yalnızca emekli maaşını Garanti Bankası'ndan alan vatandaşlar bu hakların tamamından çok kolay bir şekilde faydalanabilecek.

Emekli maaşlarına ek promosyon ödemeleri haricinde Garanti Bankası tarafından emekli vatandaşlarım nakit gereksinimlerine çözüm sunan emeklilere özel ihtiyaç kredisi oranları da böylelikle ilan edildi. Vatandaşların istedikleri miktarda krediyi en uygun olanları ile kullanmayı isteyen emekli vatandaşlara cazip teklifler sunulacak.

Garanti Bankası Emeklilere Özel İhtiyaç Kredisi Detayları Neler?

Garanti Bankası emekli vatandaşlara özel ihtiyaç kredisi avantajlarını resmi internet sayfası üzerinden ilan etti. Buna göre avantajlı faiz oranları ile uygun kredi alternatifleri sunan Garanti Bankası, yüzde 1.99’dan başlayan faiz oranları ile kredi destek paketini sunmaya devam ediyor. 36 aylık vade seçeneği olanakları ile emekli vatandaşlara sunulacak kredi kapsamında 10.000 TL için aylık 432 TL taksit avantajı ile geri ödeme imkanı tanınıyor.

Ayrıca emekli olan vatandaşlar için diğer bankalardaki olan borçlarını kapatmak içinde kredi imkanı sağlanacak. Borç transferi kredisi ile birlikte diğer bankadaki olan kredileri ve kredi kartı borçlarını kapatarak hızlı bir şekilde nakit alabileceklerdir.